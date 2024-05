Da to fly i sidste uge måtte vende om lige inden landing, fik det flere til at slå alarm. De frygter en mulig flykatastrofe efter gentagne GPS-forstyrelser.



En ekspert frygter ikke direkte et flystyrt, men han kalder det for »et alvorligt problem«.

De to hændelser fandt sted torsdag og fredag i sidste uge, da Finnair var på vej fra Helsinki til den estiske by Tartu.

Begge dage måtte Finnair-flyene vende om, inden de skulle til at lande i byen, der ligger i det sydlige Estland ikke langt fra den russiske grænse.

Årsagen var ifølge de officielle udmeldinger, at der var omfattende GPS-forstyrelser i området.

Og da netop lufthavnen i Tartu er afhængig af GPS for at kunne lade fly lande, så måtte de to fly vende om.

Det har fået de tre udenrigsministre fra de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen til samlet at advare om en mulig flykatastrofe.

»Hvis man slukker forlygterne, mens man kører bil om natten, så bliver det farligt. I Baltikum nær Rusland er det blevet for farligt til at ignorere,« sagde Gabrielius Landsbergis, udenrigsminister i Litauen, om situationen til Financial Times.

Og i et interview med B.T. var den estiske udenrigsminister, Margus Tsahkna, ikke i tvivl om, hvem der står bag GPS-jammingen i området, der har stået på i månedsvis.

»Vores myndigheder har bekræftet, at det er Rusland, der står bag,« sagde Margus Tsahkna til B.T.

Danmark ramt flere gange

En dansk ekspert i GPS-jamming frygter ikke direkte en katastrofe i form af et flystyrt som konsekvens af forstyrelserne. Men det er potentielt et stort problem alligevel.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM Vis mere Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM

»Det her er selvfølgelig et alvorligt problem, men heldigvis er der masser af andre lufthavne i nærheden, så på den måde er det ikke farligt – men selvfølgelig er det en stor gene for dem, der ikke når frem til deres destination,« siger Søren Reime Larsen, der er ph.d.-studerende ved DTU Space.

»Det største problem ville i princippet være, hvis GPS blev jammet lige i det øjeblik, hvor man var ved at lande – der kunne potentielt være farligt,« forklarer han.

Den jamming af GPS-signalerne, som i sidste uge betød, at piloterne om bord på de to Finnair-fly valgte at vende om inden landing i Tartu, har stået på i månedsvis.

Herhjemme har det danske luftrum været ramt adskillige gange alene i år. Det har de danske myndigheder bekræftet over for B.T.

Men hyppigheden af GPS-jamming over Danmark er ingenting i forhold til den mængde, man har oplevet over de baltiske lande. Specielt over Estland er der nærmest konstant jamming, kan man se på hjemmesiden gpsjam.org.

I langt de fleste store, internationale lufthavne har man en række alternativer til GPS-navigation, når et fly skal lande.

Men det er ikke på samme måde tilfælde i netop Tartu-lufthavnen. Samtidig er den internationale flyforbindelse mellem Helsinki og den sydestiske by kun få uger gammel.

Og det kan være årsagen til, at problemet med GPS-jamming ved lufthavnen først er blevet bemærket nu.

Jamming rykker tæt på

Søren Reime Larsen fortæller, at han ikke kender til den specifikke situation i Tartu-lufthavnen. Men der kan være et par årsager til, at lufthavnen er afhængig af GPS, når fly skal lande.

»De fleste lufthavne har et landingssystem baseret på antenner i lufthavnen. De antenner udsender et signal, der guider flyene ind og sørger for, de har den rigtige 'approach',« forklarer eksperten, der taler om 'Instrument landing system' eller ILS.

»Men det system har efterhånden en hel del år på bagen. Om man har valgt at sende det på pension i Tartu, eller om lufthavnen er så ny, at man har baseret den udelukkende på GPS, det ved jeg ikke, men i hvert fald er de afhængige af GPS,« konstaterer han.

Søren Reime Larsen mener dog stadig, at der er langt til en potentiel flykatastrofe med et styrt eller lignende.

»Der er umiddelbart ingen der dør, når GPS forsvinder, men det kan koste os som samfund mange penge og meget besvær,« siger han.

»Typisk vil man i de her situationer jo også vælge den forsigtige løsning, frem for at tage risiko med passagerer ombord - lidt det samme som var tilfældet herhjemme i marts 2022, da Bornholmerfærgen fik forbud mod at sejle fordi GPS var jammet, selvom den egentlig sagtens ville kunne klare overfarten,« siger Søren Reime Larsen.

Han mener alligevel, at vi skal tage jammingen yderst alvorligt.

»De har, hvad jeg ved, oplevet meget jamming i de baltiske lande – særligt siden krigen i Ukraine. Men det er bekymrende, at jammingen rykker så tæt på os. Det bliver jo efterhånden en hverdagshændelse,« siger han.