Ferieøen Gotland i Sverige er kendt for sin flotte natur, brostensbelagte gader og nu måske kriminelle aktivitet.

Næsten en million turister besøger årligt øen, der ligger lige ud for den svenske kyst, men nu skriver Aftonbladet, at også det kriminelle miljø har fundet vej til ferieparadiset.

Hovedstaden Stockholm er domineret af det kriminelle miljø, hvor 48 forskellige grupperinger ifølge mediet, der har fået indsigt i dokumenter, dagligt opererer i hovedstaden.

I 2021 fandt det svenske politi frem til, at to af de grupperinger også befandt sig på Gotland, og man mener, at det er de samme grupper, der i dag befinder sig på øen.

'Gotland 1' eller 'Adora' består angiveligt af 12 personer, der primært befinder sig i øens største by Visby, men opererer på hele øen.

Og 'Gotland 2' eller 'Sprinter,' er efter sigende en gruppe bestående af tre personer.

Aftonbladet hævder, at politiet mener, at det lille netværk er ansvarlige for størstedelen af narkotikasalget på øen.

På nuværende tidspunkt bliver de to grupperinger ikke set på som værende voldelige, men alligevel er der en frygt for en udvikling.

»Vi har ikke set nogen skydevåben endnu, men vi tror bestemt, at det kan eskalere. Ikke mindst med den udvikling, vi har set rundt i landet,« siger Conny Johansson, der er kommunalbetjent i Gotlands politi, til Aftonbladet.

Ifølge en vurdering fra svensk politi fra februar i år, anslås det, at omkring 62.000 personer er aktive i det kriminelle netværk eller kan kobles til det i Sverige.

Til sammenligning havde politiet ved udgangen af 2023 registreret i alt 1.257 personer som tilknyttet rocker- eller bandegrupperinger i Danmark.

»Vi taler om en systemtruende forbrydervirksomhed med stor anvendelse af vold, der bringer vidner til tavshed, truer socialrådgivere, infiltrerer myndigheder og politiske partier, som handler med narkotika og bedrager ældre og vores velfærdssystem,« sagde justitsminister Gunnar Strömmer på et pressemøde i februar.

Det har i en årrække været kendt, at Sverige lægger sig på en førsteplads i Europa, når det gælder drab i forbindelse med bander.

For at være koblet til bandevirksomhed i Sverige skal man kunne knyttes til mindst to aktive kriminelle personer. Det er for at undgå, at kærester og familie tælles med i opgørelsen.