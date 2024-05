Det er ikke hvilket som helst bjerg. Det er bjerget.

Mount Everest. Verdens højeste af slagsen og enhver klatrers store drøm at bestige.

Men det ikoniske bjerg har også en hel del liv på samvittigheden.

Håbefulde eventyrere, der tabte kampen mod de høje tinder.

I alt vurderes det, at op mod 330 personer gennem tiden har mistet livet i forsøget på at komme til tops på Mount Everest.

Det forsøger man nu – blandt andet – at forhindre med et nyt tiltag.

De lokale myndigheder er nemlig begyndt at tage specielle droner i brug, skriver Dagbladet.

Dronerne kan flyves helt op i 6.500 meters højde, hvor det er tanken, at de skal være med til at samle noget af det skrald, der har hobet sig op på bjerget.

Har du forsøgt at bestige Mount Everest? Send gerne B.T. en mail på sebj@bt.dk.

Og netop den funktion vil kunne redde liv.

Der er nemlig lige nu et krav om, at klatrerne skal bringe et vist antal kilo affald med ned fra bjerget, når de har forsøgt at bestige det.

Gør de ikke det, koster det en klækkelig bøde.

Det betyder i praksis, at særligt de lokale guider ender med at være dem, der krydser flere farlige strækninger på bjerget for at hente skrald for klatrerne, men det kan man altså undgå, hvis dronerne kan hente en masse skrald i stedet.

Dronerne, der altså kan flyve op i 6.500 meters højde, kan nemlig bære 30 kilo.

Og på den måde vurderer de lokale myndigheder, at man kan redde liv med det nye tiltag.