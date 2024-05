Michael Schumacher-fans, der ønsker at eje unikke genstande med tilknytning til den legendariske tysker, har igen lidt at drømme om.

For nu har de muligheden for at få fingre i en ultrasjælden ring, som den syvdobbelte Formel 1-verdensmester bestilte efter sin sjette triumf i 2003.

Ringen af 18 karat guld og diamant er nemlig kommet på auktion hos det internationale auktionshus Bonhams. Det skriver The Sun.

Men samlere skal have den store pung med, for ringen er ikke helt billig.

Den ultrasjældne Michael Schumacher-ring. Foto: Bonhams Cars

Trods en startpris på omkring 19.000 kroner, regner auktionshuset med, at ringen bliver solgt for mere end 52.000 kroner, når der er hammerslag 13. maj.

Men så får køberen også en helt unik Schumacher-memorabilia.

Ringen blev nemlig bestilt af Michael Schumacher til få udvalgte medarbejdere hos det dengang dominerende Ferrari-mandskab.

Udover det ikoniske mærkes mindst lige så ikoniske 'Stejlende Hingst'-logo er 'Ferrari F1 World Champions' også indgraveret i ringen.

Det samme er årstallene 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003, der symboliserer, at Ferrari vandt verdensmesterskabstitlen for hold i Formel 1 i netop de sæsoner. Schumacher tog i øvrigt kørermesterskabet de sidste fire af de fem år.

Ringen er blot én af en række Formel 1-relaterede genstande på auktion hos Bonhams i forbindelse med Miamis Grand Prix.

Kun et bord lavet af en Ferrari-motor fra 2001 og en af Sebastian Vettels Red Bull-køredragter overgår ringens værdi ifølge The Sun.

Samme dag, som auktionen slutter, kan Schumacher-fans også få fingre i nogle endnu dyrere af tyskerens genstande.

Flere af legendens ure kan nemlig indbringe op mod 28 millioner kroner.

Siden skiulykken 29. december 2013, der sendte tyskeren i koma, har der været stor mystik om Schumachers tilstand. Familien har sørget for, at intet slipper ud fra hjemmet i Schweiz, hvor den syvdobbelte verdensmester angiveligt modtager pleje.