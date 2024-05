Sent onsdag eftermiddag udspillede der sig dramatiske scener i Oslo.

En mand løb med to knive i hænderne efter flere personer i det centrale del af den norske hovedstad. Det skriver Dagbladet.

Politiet fik mere end 20 alarmopkald om den knivjagtende mand, og man kunne kort efter skride til anholdelse.

Knivmanden nåede at stikke en enkel person, der er lettere skadet. Han blev stukket i armen. Politiet afviser, at der skulle være tale om terror.

Knivene er nu i politiets varetægt. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mere Knivene er nu i politiets varetægt. Foto: Heiko Junge / NTB

Den dramatiske episode udspandt sig i centrum af Oslo tæt på nationalteatret.

»Vi havde flere patruljer tæt på bymidten og fik efterhånden observationer af den person. Han blev truet med våben af ​​politiet og smed derefter to knive væk, som vi nu har i vores varetægt,« siger indsatsleder Steinar Bjerke til Dagbladet.

Politiets umiddelbare teori går på, at der skulle have været en form for skænderi mellem gerningsmanden og flere af de personer, som blev jagtet. Skænderiet fandt sted på nationalteatrets station, og herfra gik jagten af vejen op mod Det Kongelige Slot, hvor politiet skred til anholdelse.

Dagbladets journalist på stedet var tilfældigt vidne til episoden.

»Jeg hørte skrig og så en mand med en kniv. Folk frøs,« siger hun.

Politiet har også tilbageholdt de tre mænd, der blev jagtet for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Man formoder, at de tre mænd havde forudgående kendskab til hinanden.

Opdateres …