»Kom nu - du vil jo gerne«.

Sådan lød det ifølge politiets tiltale fra en ung mand, da han efter anklagemyndighedens opfattelse udsatte en 17-årig ansat for ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse.

Pigen blev ifølge tiltalen presset op mod et bord af sin chef, mens han forsøgte at kysse hende på munden.

Kort efter låste han døren til den trange arbejdsplads, så den 17-årige ikke kunne forlade stedet, mens han udsatte hende for meget fysiske tilnærmelser.

Ifølge tiltalen blev pigen fastholdt af chefen i en armlås, mens han flere gange forsøgte at give hende gaffatape for munden.

Selv om hun strittede imod, forsøgte han at overbevise hende om, at hun i virkeligheden godt ville, ligesom han ifølge tiltalen tilbød den 17-årige pige varierende pengebeløb på fra 1.000 kroner til 50.000 kroner for at give ham oralsex.

Desuden er han anklaget for at have krænket den unge ansattes blufærdighed ved at beføle hende på brysterne under tøjet samt på numsen og i skridtet uden på hendes bukser.

Det fremgår af anklageskriftet mod den kun 24-årige chef, som B.T. har fået aktindsigt i hos anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Når straffesagen mod chefen om et par uger finder sted ved byretten i Holstebro, vil anklageren nedlægge påstand om, at den unge mand bliver straffet med fængsel.

B.T. har uden held forsøgt at få forbindelse til hans forsvarer for at få oplyst, hvordan den 24-årige stiller sig til tiltalen.

Da sagen efter planen ikke skal behandles som en tilståelsessag, tyder det dog på, at den unge mand har i sinde at nægte sig skyldig.

Episoden fandt ifølge anklageskriftet sted i en form for madbod på offentligt sted i Thisted en aften i september 2022.

Den nærmere karakter af madboden, hvor den 24-årige mand havde den 17-årige pige ansat, fremgår ikke af den version af anklageskriftet, som B.T. har fået udleveret, da politiet har foretaget en form for delvis anonymisering af oplysningerne af hensyn til den forurettede.

Den 24-årige chef er tiltalt efter straffelovens bestemmelser om ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse.