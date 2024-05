Peter Myginds karriere tog for et par år siden en uventet drejning.

Da han sagde 'ja' til at spille Dan Sommerdahl i TV 2-serien 'Sommerdahl' åbnede det op for en masse nye udenlandske eventyr, og for nylig fik den 60-årige skuespiller en ny rørende fanoplevelse.

Den 5. maj har TV 2 Charlie premiere på den femte sæson af 'Sommerdahl'.

Serien har både slået seerrekorder på TV 2 Charlie, ligesom den er blevet solgt til en lang række lande – ikke mindst det tysktalende marked, og her bliver Peter Mygind ved med at få nye fanoplevelser.

»Jeg har lige filmet i Schweiz. Der løber de efter mig på gaden og råber 'herr. kommissar'. Det er vildt! Pludselig er man blevet 'herr. kommissar'. Det er sgu meget taknemmeligt.«

Peter Mygind fortsætter:

»Da vi startede for fem år siden og skulle lave en lille krimi til TV 2 Charlie, der tænkte alle, 'så laver man lige én sæson og så videre til noget nyt'. Men så ringede de igen og pludselig begyndte alt det med udlandet. Jeg tror, der gik to-tre år, så slog vi 'Barnabys' seertal på ZDF (Tysklands svar på DR, red.).«

Du er simpelthen blevet den danske 'Barnaby'?

»Totally! Jeg har lige været sammen med den tyske ambassadør og hans hustru her i Danmark. Hun stod der bare (Peter Mygind udspiler sine øjne) og sagde 'herr. kommissar, herr. kommissar!'. Det var meget rørende. Så nu er jeg blevet gode venner med ambassadøren og hans skønne hustru.«

Se Peter Mygind fortælle om sine tyske fans i videoen øverst.