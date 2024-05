Der lød ramaskrig langt ud over Englands grænser, da det 200 år gamle Sycamore Gap-træ blev fældet i september 2023.

Nu er gerningsmændene så selv blevet fældet.

Det skriver Sky News.

38-årige Daniel Graham og 31-årige Adam Carruthers er blevet sigtet for at have fældet træet.

To mænd er nu blevet sigtet for at have fældet det 200 år gamle Sycamore Gap-træ. Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Politiet i Northhumbria foretog en række anholdelser i kølvandet på fældningen af træet, som blev foretaget natten mellem den 27. og 28. september.

Herunder blandt andet en teenager og en mand i tresserne. Men de blev siden løsladt.

Der er håb om, at stammen fra det oprindelige træ kan vokse ud igen, men der kan gå tre år, før eksperterne ved, om det er en mulighed.

Det 200 år gamle Sycamore Gap-træ havde ikonisk status i det flade landskab. I 1991 dannede det også baggrund for filmen 'Robin Hood: Prince of Thieves' fra 1991 med filmstjernen Kevin Costner i hovedrollen.

Det var et af de mest fotograferede i Storbritannien.

I 2016 blev det af briterne kåret som årets træ.

Træet stod ifølge CNN på 'The Sycamore Spot,' som er placeret på UNESCO’s verdensarvsliste. Det har været en del af Hadrian’s wall, som for cirka 1900 år siden var en grænse i det romerske imperium.

De to mænd er også blevet sigtet for at have forvoldt skade på Hadrian's wall.

De skal møde ved retten i Newcastle den 15. maj.