Det skulle egentligt bare have været en hyggelig frokost med veninderne.

Men det endte tirsdag med at blive til et tolv timer langt ophold på Rib House for Susanne Borén og to veninder i Køge.

Årsagen var en voldsom brand på et skib i Køge Havn.

»Det blev en dag, vi aldrig glemmer,« siger hun til B.T.

Foto: Privat.

Veninderne ankom til Rib House klokken 12 og spiste frokost på terrassen.

»Da vi var ved at være færdige med at spise, trak pludselig en stinkende røgsky henover os. Det var virkelig en grim lugt. Vi gik indenfor og ville lige vente til det drev over. Men så begyndte vi at få varslinger over telefonen. Man skulle holde sig inden døre, da røgen var sundhedsfarlig,« siger hun.

Der var cirka 10 gæster på stedet plus en kok og en tjener. Der var også en familie med et barn.

»Vi ventede i uvished, men holdt os løbende orienteret via mobiltelefonerne. Og fra restaurantens første sal havde vi god udsigt over både havnen og byen og kunne se den tykke sorte røg, der efterhånden dækkede hele byen. Senere også projektørerne fra redningsarbejderne,« fortæller Susanne Borén, der er imponeret over tjeneren på Rib House.

»Stor ros til den unge tjener, Patrik, der gjorde alt for at servicere os. Han kom løbende med mad, frugt, drikkevarer og spillekort, og forsøgte virkelig at gøre den uvisse ventetid hyggelig for alle.«

Det var ikke muligt at blive afhentet.

»Politibiler kørte rundt udenfor. Vejene var lukket, så vi kunne ikke bare blive hentet. Min mand forsøgte at hente os, men han kunne ikke komme frem og blev i stedet selv 'fanget' i nye afspærringer, så han måtte køre en lang omvej for at komme hjem,« fortæller Susanne Borén.

Først ved midnat kunne gæsterne igen forlade stedet.

»Cirka et kvarter før midnat fik vi en ny melding om, hvilke områder, der var afspærret, og så forstod vi, at de nu havde åbnet en del af indfaldsvejene mod havnen. Jeg fik min mand ud af sengen, og klokken 24 var vi alle, også familien med barnet, hjemme.«

Susanne Borén understreger, at situationen ikke føltes dramatisk på nogen måde.

»Jeg følte mig på intet tidspunkt stresset eller presset, og når man tænker over, hvad der ellers sker ude i verden, så havde vi det jo godt og trygt. Så det blev bare en af de dage, vi veninder aldrig glemmer og uden tvivl vil tale om hver gang, vi mødes.«