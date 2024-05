»KÆMPE NYHED.«

Det var med et stolt blik i øjnene, da varehuschefen i Føtex Hjørring i weekenden tonede frem på supermarkedets Facebook-side.

På et billede – taget foran Føtex' parkeringsplads i den nordjyske by – står varehuschefen med et skilt, der skal afsløre en god nyhed.

»I dag fejrer vi fremtidens p-plads,« står der på skiltet, som afslører, at der foran Føtex er blevet sat tre Clever-ladestandere op.

En glædelig nyhed, der skulle skabe positive reaktioner blandt supermarkedskunder i kommentarsporet.

Men ak.

I kommentarsporet strømmede det i stedet ind med negative beskeder, der alle kredsede om én detalje på billedet.

For hvis man kigger væk fra varehuschefen og i stedet retter blikket på de mange parkeringspladser, kan man se markeringen af en handicap-plads foran en af ladestanderne.

Med andre ord: En af de parkeringspladser, man netop havde gjort til elbils-plads, var i forvejen reserveret til handicappede.

Og det faldt bestemt ikke i god jord i kommentarsporet. Læs blot et udpluk af kommentarerne her:

Hold nu bøtte så dumt at ta p-pladser til ladestander når der i forvejen mangler på pladser ved føtex



Godt arbejde at sløjfe parkeringspladser til mennesker med handicap

Og i sætter den op på en handicap p plads. Det er fandme noget af det mest tankeløse...

Ja så må de handicappede igen undvære en plads.. må de overhovedet være på jeres p-plads efterhånden er den snart kun forbeholdt beboere dernede og el-biler

Har du oplevet, at der bliver etableret uhensigtsmæssige ladestandere eller parkeringspladser til elbiler? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

De sløjfede handicapparkeringsplads nåede også hele vejen til Facebook-gruppen #enmillionstemmer, hvor man diskuterer handicappedes rettigheder.

Heldigvis er det, ifølge supermarkedet selv, blot en fejl.

Det oplyser Salling, der altså ejer Føtex-kæden, til B.T.

»De her parkeringspladser ligger i et område, hvor der eksempelvis også er Harald Nyborg og Elgiganten, og det er så i vores fælles grundejerforening, at man har truffet beslutningen om de her ladestandere,« siger pressechef hos Salling Group, Jacob Krogsgaard Nielsen, og fortsætter:

»Men så er der sket den fejl, at der er blevet sløjfet en handicapparkeringsplads og ikke etableret en ny. Det er selvfølgelig mega uheldigt og et fællesansvar i grundejerforeningen.«

Og det er samtidig noget, som man faktisk allerede er i gang med et udbede, lyder meldingen.

»Vi har allerede sat arbejdet i dag, og der kommer snart ind og får malet op til en ny handicapparkeringsplads,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen.

Pressechefen kunne ikke i detaljer forklare, hvordan man kunne overse markeringen af handicappladsen og dermed fejlagtigt placere en ladestander.