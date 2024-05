Da demonstrationerne i den georgiske hovedstad tirsdag nåede et klimaks, var han pludselig forsvundet.

Senere dukkede oppositionslederen op med et blåt øje, blod i ansigtet, skæv næse og uden to af sine tænder. De kommende dage kan blive afgørende for landets skæbne.

Billederne fra den georgiske Tbilisi tirsdag aften var ekstreme.

Der har efterhånden været demonstranter i gaderne længe.

Men tirsdag aften brød der deciderede kampe ud mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

Demonstranterne smed æg og flasker mod politiet, som svarede med peberspray, vandkanoner og flere tilfælde af knippelslag fra kampklædte betjente.

Udefra så kampene voldsomme ud.

Og det kan der være en god grund til, forklarer Claus Mathiesen, der er studielektor ved Forsvarsakademiet.

En demonstrant sparkes af georgiske sikkerhedsstyrker i hovedstaden Tblisi. Foto: David Mdzinarishvili/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere En demonstrant sparkes af georgiske sikkerhedsstyrker i hovedstaden Tblisi. Foto: David Mdzinarishvili/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er måske nu eller aldrig for begge parter i konflikten. Det er en skæbnestund for Georgien,« siger Claus Mathiesen, som i en årrække har fulgt udviklingen i Rusland og en lang række andre tidligere Sovjet-stater, heriblandt Georgien.

Den skæbnestund handler om, at der for tiden er et lovforslag, som har fået tilnavnet 'den russiske lov', på vej gennem det georgiske parlament.

Hvis den bliver godkendt i sin nuværende udgave, vil den betyde, at organisationer i landet, der modtager over 20 procent af deres finansiering udefra, vil blive stemplet som 'offentlige agenter'.

Et træk, der minder meget om det, der er blevet indført i Rusland.

Netop nu ser loven ud til snart at kunne blive ført ud i livet af regeringspartiet Georgiens Drøm, der ønsker at landet skal nærme sig Rusland.

»Georgiens Drøm ønsker at udmanøvrere oppositionen efter russisk forbillede. Og det kan de blandt andet gøre ved hjælp af loven om fremmedagenter,« siger Claus Mathiesen.

En lignende lovgivning i Rusland har Vladimir Putins regime brugt til at slå hårdt ned på den russiske opposition.

»Georgiens Drøm siger, at de vil bruge den her lov til at skabe større gennemsigtighed, men den er reelt et våben til at stække organisationer udefra, som man har gjort i Rusland. Loven handler ikke om transparens, men om muligheden for at slå ned på dem, der vil tættere på EU,« siger Claus Mathiesen.

Levan Khabeishvilis skader efter tirsdag aften. Foto: X Vis mere Levan Khabeishvilis skader efter tirsdag aften. Foto: X

Netop den georgiske regering er lige nu på en kurs, som peger mere mod nord og Rusland end mod vest og EU.

Landet fik ellers tildelt kandidatstatus til et EU-medlemskab i december sidste år.

Den mulighed kan dog forsvinde, hvis 'den russiske lov' bliver ført ud i livet, har EU truet.

For Claus Mathiesen at se, så handler de nuværende protester og tirsdagens hårde svar fra regeringens sikkerhedsstyrker i det hele taget om de helt store linjer i det kaukasiske lands fremtid.

Og her skal vi skue ud mod det kommende parlamentsvalg i Georgien, som finder sted til efteråret.

Ved sidste valg fik Georgiens Drøm absolut flertal. Det skete ved hjælp af en gammel udgave af landets valglov.

Den er dog endegyldigt udskiftet til det kommende parlamentsvalg, og derfor ser det ud til, at Georgiens Drøm kommer til at miste sit flertal.

»Georgiens Drøm har et solidt flertal i parlamentet, men med den nye valglov helt på plads, hvor det bliver et fuldt proportionalt valgsystem, så ser de ud til at miste flertallet,« siger Claus Mathiesen.

En demonstrant på jorden foran sikkerhedsyrkerne i Tblisi. Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En demonstrant på jorden foran sikkerhedsyrkerne i Tblisi. Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP/Ritzau Scanpix

»Og derfor kæmper regeringen lige nu med at få gennemført 'den russiske lov', inden det er for sent for dem, mens oppositionen kæmper for at undgå, at loven bliver en realitet,« uddyber han.

Netop ordet 'kæmper' er præcis det, der tirsdag udspillede sig i Tbilisis gader.

Få mærkede det så markant som den kendte oppositionspolitiker Levan Khabeishvili.

På et tidspunkt under de intense kampe mod sikkerhedsstyrkerne, forsvandt han.

Da han senere dukkede op, var han voldsomt forslået og måtte en tur forbi hospitalet for behandling af de skader, som han angiveligt pådrog sig i sikkerhedsstyrkernes varetægt.

Det afholdt dog ikke Khabeishvili fra onsdag morgen at dukke op i parlamentet for at passe sit arbejde. Iført forbindinger og en ansigtsmaske.

Levan Khabeishvili i det georgiske parlament onsdag morgen. Vis mere Levan Khabeishvili i det georgiske parlament onsdag morgen.

Endnu skal 'den russiske lov' gennem et par høringer i parlamentet, inden den – som ventet – kan stemmes endeligt igennem.

Som Claus Mathiesen siger:

»Det er en skæbnestund i Georgien.«