»Målingen kommer på et tidspunkt, hvor man som politisk analytiker fattes ord.«

Sådan siger den normalt meget snakkesagelige politiske analytiker på B.T., Henrik Qvortrup.

Baggrunden er en chokmåling lavet af Epinion for DR og Altinget, der viser, at Venstre – hvis der var valg i dag – kun ville få 6,5 procent af stemmerne.

De 6,5 procent er mere end en halvering i forhold til valgresultatet fra 2022, som lå på 13,3 procent for partiet, der siden har fået Troels Lund Poulsen som formand i stedet for Jakob Ellemann-Jensen.

Også Socialdemokratiet går tilbage i målingen til en opbakning på under 20 procent.

Samlet har SVM-regeringen en tilslutning på blot 31,5 procent. Ved folketingsvalget i 2022 fik partierne lige over 50 procent af stemmerne.

Selvom Henrik Qvortrup fattes ord, snakker han videre:

»Det er et katastrofalt ræs mod bunden. De kalder sig en flertalsregering, men det rigtige ord er, at der er tale om en vælgermæssig katastrofe«.

Henrik Qvortrup mener, at forklaringen på regeringens deroute skal findes i, at ingen af dem ved, hvad de skal med regeringen.

»Det er ikke lykkedes Socialdemokratiet og Venstre at forklare deres vælgere ordentligt, hvorfor de er gået ind i den her regering. I halvandet år har vi hørt fra de politiske ordførere, at når først vælgerne ser resultaterne, så vender de tilbage. Men det sker bare ikke,« siger Henrik Qvortrup.

Bagtæppet for statsminister Mette Frederiksens (S) 1. maj-tale er dårlige meningsmålinger. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Bagtæppet for statsminister Mette Frederiksens (S) 1. maj-tale er dårlige meningsmålinger. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Selv en blind høne kan se, at vælgerne ikke kommer til at kunne se storheden i regeringsprojektet. Det gælder for både Venstre og Socialdemokratiet. Det er den djævelske logik, at de trækker hinanden ned,« forklarer Henrik Qvortrup.

Han har svært ved at se, at regeringen kan komme tilbage.

»Mette Frederiksen holdt tidligere i dag den 1. maj en tale, der var uinspirerende og bagudskuende. Og Venstre er tynget af det spøgelse, der hedder Co2-afgiften på landbruget. Og hvis Venstre trækker sig ud af regeringen, vil det udhule hele argumentationen bag. Altså, at der var brug for en regering hen over midten,« siger han.

Også Moderaterne går tilbage i meningsmålingen. Partiet ville få små seks procent af stemmerne mod ni til valget i 2022.

»Men regeringssamarbejdet belaster ikke i lige så høj grad Lars Løkke Rasmussen som de to andre partier i regeringen,« siger Henrik Qvortrup og uddyber:

»Moderaterne har ikke samme forklaringsproblem i forhold til, at de gik i regering. Når det så er sagt, så står og falder Moderaternes succes med Lars Løkke Rasmussens humørsvingninger, så han skal bare have tur i den igen.«

Ifølge meningsmålingen siver vælgerne særligt til Liberal Alliance og SF.