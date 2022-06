Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere DF'er og nu løsgænger i Folketinget Hans Kristian Skibby melder nu ud, at han skifter til Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne.

'Jeg tilslutter mig Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg og vil med stor glæde være med til at udforme det grundlæggende politiske arbejdsprogram for Inger Støjbergs nye parti,' skriver han på Facebook.

Da Morten Messerschmidt blev formand i januar valgte seks medlemmer at forlade Dansk Folkepartis folketingsgruppe:

Hans Kristian Skibby, Bent Bøgsted, Karina Adsbøl, Lise Bech, Marie Krarup og Liselott Blixt.

Tidligere lørdag kom det frem, at Bent Bøgsted også vil stille op for Danmarksdemokraterne, så nu er det to af afhopperne, der har slået fast, at de skifter til Inger Støjbergs parti.

B.T. har lørdag været i kontakt med både Karina Adsbøl og Liselott Blixt.

»Jeg synes, at Danmarksdemokraterne lyder spændende, og det der er blevet fremlagt, kan jeg sagtens se mig selv i,« skriver Karina Adsbøl på sms til B.T. og tilføjer:

»Men jeg har ikke truffet nogen beslutning. Jeg skal nok melde ud, når jeg har.«

Fra Liselott Blixt har B.T. fået denne sms:

»Jeg har ikke beslutet mig endnu. Jeg venter på at tale med Inger,« skriver hun på sms.

Fredag aften stoppede gruppeformanden Peter Skaarup for Dansk Folkeparti, og han gør det klart, at han gerne vil skifte over til Danmarksdemokraterne.

Lørdag morgen valgte DF-profilen Søren Espersen også at blive løsgænger.

Han har ikke besluttet sig for, om han vil stille op for Danmarksdemokraterne.