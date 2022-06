Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Peter Skaarup melder sig ud af DF.

Det skriver DR.

Årsagen er Morten Messerschmidt, lyder det.

Peter Skaarup udtaler yderligere, at han bakker Inger Støjberg 100 procent op og håber på et godt samarbejde.

»Jeg har altid været loyal over for den formand, der har siddet. Først Pia Kjærsgaard, så Kristian Thulesen Dahl og nu i en kort periode Morten Messerschmidt. Men der kommer også et tidspunkt, hvor man ikke kan være loyal mere,« siger han til DR Nyheder.

Den mangeårige gruppeformand vil i stedet tilslutte sig Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Peter Skaarup har været medlem af Dansk Folkeparti, siden partiet blev stiftet i 1995.

Artiklen opdateres...