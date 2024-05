Priserne var tårnhøje, men de fortrinsvist unge købere stod alligevel i lange køer over hele landet for at labbe læskedrikken Prime i sig.

Nu – et år senere – er dillen stendød.

Det viser et tjek, som B.T. har foretaget i detailbranchen tydeligt.

Som det lyder fra Circle K, der hurtigt red med på bølgen og eksempelvis solgte 80.000 flasker på bare en uge sidste år:

Ligesom foran butikkerne var der lange køer i København, da Prime-bagmændene Logan Paul og KSI, i juni sidste år besøgte Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Vi sælger stadig Prime i vores butikker, men hypen er væk, og salget er faldet markant,« fortæller kommunikationschef Kirsten Grumstrup.

Eller som kommunikationschef hos Rema 1000, Jonas Schrøder, konstaterer: »Efterspørgslen er stort set væk, så den hype er vist overstået,« siger han.

I Dagrofas butikker »har kunderne ændret præferencer og søger hen imod nogle af de mange andre læskedrikke, som vi har på hylderne,« fortæller kommunikationsdirektør Morten Vestberg.

Og den manglende interesse kan tydeligt afspejles i priserne.

Prime fås i mange varianter. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Indledningsvist kostede en flaske Prime op mod 150 kroner, da de kom til Danmark i et fåtal af butikker i forsommeren 2023.

Senere fandt de et leje på 40 kroner og siden 25-30 kroner, da de kom bredere ud et større antal butikker.

Nu falbydes de forskellige varianter af den farvestrålende læske- og energidrik nærmest:

Hos 365 Discount har B.T. set tilbud på ti kroner pr. styk.

Hos Circle K kan man lige nu få tre flasker for 20 kroner.

Og hos fødevaregrossisten Inco har prisen simpelthen været helt ned på en krone pr. styk.

Snart bliver Prime også flere steder helt fjernet fra hylderne.

»Vi har stadigvæk rester, som vi sælger ud af. Efterspørgslen er klart nedadgående, og priserne er sat ned for at komme af med resterne,« siger Coop-informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

Hos Circle K vil Prime »blive markant reduceret i vores sortiment i fremtiden«.

Kun hos Salling Group lyder det, at læskedrikken stadig sælger »rigtigt fint«, selvom priserne også her er faldet.

»Overordnet set er vi fortsat meget tilfredse med Prime og vil fortsat sælge produktet, så længe tørsten er der hos kunderne,« lyder det.

Så hvad er der sket i det seneste år?

Ifølge Anna-Bertha Heeris Christensen, der er adjunkt ved CBS og ekspert i influentmarkedsføring, skal forklaringen nok mest af alt findes hos bagmændene, YouTube-superstjernerne Logan Paul og KSI.

»Hypen blev manifesteret i produktet, men tilhørte i virkeligheden de unge mænd og deres personer. Det handlede i virkeligheden om at være cool som en del af deres community med dem mere end det reelle produkt,« siger hun.

Og så opstod i virkeligheden et stort problem.

Logan Paul (th.) under besøget i Danmark. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

De forskellige Prime-drikke viste sig måske i virkeligheden ikke at smage særligt godt, påpeger Anna-Bertha Heeris Christensen.

»Alle produkter har helt grundlæggende attributter, de skal leve op til. Selvom et ur er rigtigt flot, køber man det ikke, hvis det ikke kan vise klokken,« siger hun:

»Og en sodavand er let at erstatte. Man har jo ikke købt ind på at drikke Prime i de næste ti år. Hvis man smager den én gang, og det er en dårlig oplevelse, så går man videre til næste produkt.«