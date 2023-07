For godt fem uger siden landede en af de absolut mest hypede drikkevarer i verden på hylderne i danske supermarkeder og tankstationer.

Og det har været en ganske seriøs forretning for Circle K og Salling Group, som sælger Prime-drikkevarer i Netto, Bilka og Føtex.

Det er faktisk gået så strygende, at der er solgt Prime for mindst 30 millioner kroner i Danmark på godt fem uger, viser B.T.’s beregninger.

Hos Salling Group har Prime-salget været så voldsomt, at koncernen allerede i starten af sidste uge kunne konstatere, at de har solgt over en million Prime.

»Der har været en helt enorm hype, og de første dage var der kæmpe tryk på. Det er sjældent, vi har oplevet noget lignende,« forklarer Jacob Krogsgaard Nielsen, kommunikationschef for Salling Group:

»Det har været en kæmpe succes. Vores indkøbere, der har siddet og arbejdet med det her i meget lang tid, har virkelig haft fat i den lange ende. Det er et godt eksempel på, når tingene virkelig lykkedes.«

Også Circle K, der startede salget af Prime samme dag som Salling Group, melder om stor succes. Godt 230.000 flasker med Prime er langet over disken på godt fem uger.

»Det har været helt vildt, og vi er rigtig glade for, at vi har fået Prime hjem og har eksklusiv ret på det i convenience-leddet til at starte med. Vi solgte 80.000 Prime i den første uge alene,« siger Morten Christensen, marketing- og kommunikationschef for Circle K, og fortsætter:

Salling Group og Circle K har solgt Prime for 30 millioner på godt fem uger Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Salling Group og Circle K har solgt Prime for 30 millioner på godt fem uger Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det er meget drevet af teenagere, som følger de her influencers Logan Paul og KSI. Vi havde forventet, det ville gå amok, og det har levet op til de forventninger.«

Både Salling Group og Circle K tager omkring 25 kroner for en flaske Prime.

Ganger man de 25 kroner op med antallet af solgte Prime, har Salling Group omsat for mindst 25 millioner kroner, mens Circle K har omsat for omkring 5,7 millioner kroner.

På spørgsmålet om, hvilke varianter, der sælger allerbedst, har Circle K og Salling Group to lidt forskellige svar.

Circle K udpeger Blue Raspberry og Tropical som de mest solgte.

Hos Salling Group er det Blue Raspberry og Ice Pop, der fører an i salgsstatistikkerne.

Begge påpeger, at salget var størst i starten, men at der fortsat langes relativt mange Prime over disken.

På verdensplan har Prime allerede solgt for over 250 millioner dollar, har Logan Paul, der en af influencerne bag Prime, tidligere fortalt CNN.

Det svarer til 1,67 milliarder kroner på bare et år.