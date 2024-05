Den 34-årige mand, der i sidste uge var involveret i en fatal bilulykke, blev for knap to måneder siden stoppet af politiet med narko i blodet.

Det skriver TV Midtvest.

»Ang. dine spørgsmål om forholdet den 5. marts oplyser Sydøstjyllands Politi, at der på daværende tidspunkt ikke var grundlag for at varetægtsfængsle den sigtede, ligesom der ikke grundet sagens karakter var grundlag for beslaglæggelse af køretøjet,« skriver Midt- og Vestjyllands Politi til lokalmediet om sagen i en mail.

Manden kunne derfor køre videre - og det gjorde han også den 24. april, hvor han kørte frontalt sammen med en kvindelig bilist ved Nørre Snede.

Den 55-årige kvinde afgik ved døden - og den 34-årige mand blev sigtet for uagtsomt manddrab.

Manden, der bor på Udrejsecenter Kærshovedgård, blev i sidste uge varetægtsfængslet in absentia i sagen.

At han blev fængslet in absentia betyder, at han ikke selv var i retslokalet under grundlovsforhøret.

Det var han ikke i stand til, da han er indlagt på hospitalet som følge af dødsulykken, kunne Ritzau berette om.

Til nyhedsbureauet oplyste anklager Flemming Hother efterfølgende, at den 34-årige nægter sig skyldig.

Han blev varetægtsfængslet i fire uger.