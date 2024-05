Da klokken slog 12.00 onsdag blev landets sirener testet. Samtidig lød meldingen, at mange danskere ville modtage en testadvarsel på deres telefon.

Men det var ikke alle, der fik testvarslen op.

»Det samme skete for mig sidste år. Der fik jeg heller ikke noget op. Det er utrygt, at man ikke får den sirenealarm, synes jeg. Specielt når det er det, man får at vide, vil ske,« fortæller Dorte Johannsen.

»Hvad nu, hvis der virkelig sker noget, og jeg er et sted, hvor jeg har brug for at få den besked,« fortsætter hun.

Også Marianne Hansen stod uden testadvarsel på sin telefon onsdag formiddag. Og samtidig med det, virkede sirenen i jernbanebyen Arden heller ikke optimalt.

»Det første jeg tænkte, var, 'er den gået i stykker'. Der kom en lille lyd i to-tre sekunder, men så var det slut. Havde jeg ikke vidst, sirenen skulle hyle klokken 12.00, havde jeg ikke tænkt over, at det var det.«

»Og samtidig med det, fik jeg heller ikke nogen testadvarsel op på min telefon. Så det er jo ikke super heldigt,« slår hun fast.

I stedet kunne hun høre lyden af de andre sirener i baggrunden.

»Det er ikke så betryggende. Det er jo vores sikkerhed, det drejer sig om.«

Det er Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen, der tester de fysiske varslingssystemer hvert år 1. maj klokken 12.00, og i 2023 blev der for første gang også udsendt en testadvarsel til mobiltelefoner.

Disse telefoner kan modtage varslinger Har man en iPhone kan man som udgangspunkt modtage advarsler via S! RENEN, hvis det er en iPhone 8 eller nyere, som er opdateret til iOS 16.4 eller nyere. Har man en Android-telefon kan man modtager advarsler, hvis styresystemet er Android 11 eller nyere.

Sidste år fik 67 procent varslingstesten op på telefonen, og i år er forventningen, at den når 80 procent af danskerne.

Årsagen til, at mange sidste år ikke fik en testadvarsel, var ifølge Beredskabsstyrelsen, at mange ikke havde opdateret styresystemet på deres iPhone eller simpelthen havde en for gammel telefon.

Mere konkret kræver det nemlig en iPhone 8 eller nyere model, som er opdateret til styresystemet 16.4. Har man en Android kræver det en 11'er eller nyere for at få testadvarslen op.

Og Beredskabsstyrelsen antager, at årsagen kan være den samme i år.

»Den primære årsag, antager vi, handler om, hvilken telefon og styresystem, man har. Vi ved dog, at mange må have opdateret siden sidste år. Men der er nok også nogle stykker, der ikke har,« fortæller Kristian Anker-Møller, der er specialkonsulent hos Beredskabsstyrelsen.

»Det kan også have været noget med selve afsendelsen af den her testadvarsel at gøre. Det bliver vi lidt klogere på senere på dagen,« fortæller han.

Er det optimalt, at man skal have en nyere telefon for at kunne modtage testadvarslerne?

»Vi vil jo gerne have, at så mange som muligt kan modtage dem. Men vi er desværre også afhængige af, at det skal rulles ud i samspil med Apple og Google, der har rullet det ud med et givent styresystem. Og der er det desværre ikke muligt at rulle det længere tilbage til ældre telefoner og styresystemer.«

»Det positive er, at i takt med at folk skifter telefoner eller får opdateret deres styresystem, så vil flere og flere lige så stille kunne modtage dem, uden man skal gøre så meget ved det.«

Men kan du forstå, at det for nogen føles utrygt, at de ikke har fået testadvarslen op?

»Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har selvfølgelig prøvet at fortælle om, at det blandt andet handler om, hvilken telefon og styresystem, man har. Men jeg er med på, at det ikke er alle, som er så opmærksomme på det. Det gør jo også bare, at vi skal blive ved med at fortælle den historie.«

Beredskabsstyrelsen er også bekendt med, at folk i øjeblikket skriver ind og gør opmærksom på, at nogle sirener ikke har virket.

»Men det er for tidligt at sige noget konkret om. Det skal vi hurtigst muligt i gang med at følge op på i forhold til, hvor der eventuelt er nogle sirener, der ikke har virket og hvorfor.«

Sirenen er en advarsel, der udsendes i et bestemt område, når myndighederne vurderer, at der er fare på færde.

Det kan eksempelvis være ved brand med giftig røgudvikling, kemikalieudslip eller vejrhændelser.

På mobilen fungerer systemet ved, at man får en besked ledsaget af en høj advarselslyd.