Der var et regulært hav af misbrugte chancer i opgøret mellem Dortmund og PSG, hvor særligt én episode var helt vild at overvære. Den får uden tvivl verdensstjernen Kylian Mbappé til at tage sig til hovedet og drømme om revanche i næste uge.

Her får du B.T.s dom over onsdagens Champions League-semifinale mellem Borussia Dortmund og Paris Saint-Germain, som hjemmeholdet vandt 1-0:



Det var vanvittigt at være vidne til, at PSG på kun otte sekunder bragede læderkuglen på træværket to gange.

Det var som om, en tysk fodboldgud holdt hånden over Gregor Kobel i Dortmund-buret.

For det var langt fra den eneste store PSG-chance. Kort efter headede Fabian Ruiz forbi fra få meters afstand, og ti minutter før tid var det Ousmane Dembélés tur til at græmme sig over en misbrugt gigachance.

I det hele taget blev vi snydt for lidt af en målfest i den fantastiske kulisse på Signal Iduna Park. For Dortmund – og især Niclas Füllkrug – brændte også flere enorme chancer i det hektiske men utroligt rodede opgør.

Hvem tror du vinder Champions League?

Det så absurd ud, da PSG-forsvareren Lucas Hernández i minimum fem minutter løb rundt med en eller anden form for serviet proppet ind i munden.

Forinden havde franskmanden fået et ordentligt skrub i ansigtet, da han løb direkte ind i en Dotmund-klippe og måtte bide i græsset.

Et hurtigt VAR-tjek viste, at der ikke var straffespark til PSG-spilleren, der længe ømmede sig og tog sig til tandsættet. Senere slog han sig i forbindelse med Dortmunds føringsmål, og så måtte han forlade banen før pausen.

Vi håber for Hernández, at alle tænder fortsat sidder, hvor de skal.

Man kan lige se den serviet, Lucas Hernández fik proppet i munden efter et slag mod tandsættet. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Man kan lige se den serviet, Lucas Hernández fik proppet i munden efter et slag mod tandsættet. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix

Der var på forhånd lagt op til en hæsblæsende affære, og de to storklubber skuffede ikke.

Der venter endnu et brag i den franske hovedstad allerede 7. maj.

Her vil superstjernen Kylian Mbappé gøre alt, hvad der står i hans magt for at spille PSG i endnu en Champions League-finale, inden han med stor sandsynlighed forlader klubben til sommer.

Vi slikker os allerede om munden ved tanken om næste uges to CL-lækkerbiskener.