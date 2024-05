B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup er ikke imponeret over Mette Frederiksens 1. maj tale i Haderslev onsdag formiddag.

»Kære Arne, efter 48 år på det danske arbejdsmarked blev det nu din tur,« lød det blandt andet fra Mette Frederiksen, der henvendte sig direkte til Arne Juhl, som sad ved siden af.

Arne Juhl har lagt navn til først Arnepensionen og siden Arne Plus-pensionen fra 2023.

»Det er betegnende, at statsministeren – presset som hun er – ser det som sin eneste mulighed at holde en tale, hvor hun igen bruger den hengemte Arne som posterboy. Man spørger sig selv, om det virkelig er det bedste, hun kan byde på,« siger Henrik Qvortrup.

Han mener, at det er tilbageskuende, når hun i talen inddrager Arne og de ekstra penge i lønningsposen til sygeplejerskerne.

»Det er gamle slagnnumre, der indrammer hendes problem, nemlig at hun ikke har noget nyt at tilbyde vælgerne. Det var en underlig uinspireret tale med hengemt konserves,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Meningsmålingerne ser heller ikke gode ud, og det er svært at se, hvad der skal til for at genskabe den tillidskrise, Socialdemokratiet har i forhold til arbejdervælgerne.«

Han henviser til målinger, der viser, at hvis der var valg i dag, så ville Mette Frederiksen miste halvdelen af sine arbejdervælgere. De siver blandt andet til SF.

Henrik Qvortrup fortæller, at et af problemerne for Mette Frederiksen er, at hun ikke har skabt en ny fortælling efter valget i 2022, hvor hun gik til valg på at være krise-statsminister.

De økonomiske nøgletal er fine, arbejdsløsheden er i bund, inflationen er faldet, og selvom Ukraine-krigen stadig raser, så er den såkaldte permakrise (en masse kriser på samme tid), som statsministeren gik til valg på at håndtere, afblæst.

Henrik Qvortrup mener, at Mette Frederiksens 1. maj tale i Haderslev var uinspirerende. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup mener, at Mette Frederiksens 1. maj tale i Haderslev var uinspirerende. Foto: Jon Wiche

Henrik Qvortrup bemærkede også, at statsministeren på det efterfølgende doorstep-møde forsøgte at trække i land i forhold til sine tidligere udtalelser om, at danskerne skal arbejde mere .

»Jeg har intet at sætte på danskernes arbejdsmoral. Regeringen har ingen planer om, at danskerne skal arbejde mere,« sagde Mette Frederiksen blandt andet.

Det er noget af en kovending, mener Henrik Qvortrup.

»Nu forklarer Mette Frederiksen, at det er taget ud af kontekst. Men hun har sagt, at danskerne skal arbejde mere, hvilket kan ses i tidligere klip. Og lige meget hvad, så er det blevet til en fortælling, som belaster hende, og det smager af en feberredning fra en presset statsminister.«