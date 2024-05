Venstres Sophie Løhde er i denne uge – igen – blevet beskyldt for at skabe et ulideligt arbejdsmiljø, der får især hendes nærmeste medarbejdere til at flygte.

Men nu får den udskældte Venstre-sundhedsminister så opbakning fra egne rækker.

I hvert fald et stykke ad vejen.

Socialdemokratiets social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil går nemlig nu i rette med Dansk Folkepartis Mette Thiesen, der også har meldt sig på banen med kritik af Sophie Løhdes opførsel.

Til Ekstra Bladet fortæller Mette Thiesen i dag om, hvordan hun har oplevet både individuelle og kollektive skideballer udstukket af Løhde på en måde, hun aldrig har oplevet med andre ministre.

Men den kritik synes Pernille Rosenkrantz-Theil altså er urimelig.

»Jeg kan og vil ikke forholde mig til, hvad medarbejdere skal have oplevet. Jeg mener bare, at det er en helt urimelig kritik, Mette Thiesen kommer med. Jeg kan slet ikke genkende det,« siger hun til B.T.

Hun fortsætter:

»Jeg har kendt Sophie fra Christiansborg i mange år, og det er på den baggrund, jeg mener, at det er helt forkert, hvad Mette Thiesen siger,« uddyber Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Ja, Sophie Løhde er kontant. Det tror jeg da også, der er mange, der vil sige om mig. Jeg forholder mig også til, at Mette Thiesen har kaldt Sophie Løhde for en kujon og for doven. Især doven er nok det absolut sidste, man kan sige om Sophie. Det er en useriøs kritik, Thiesen kommer med,« siger hun.

Pernille Rosenkrantz-Theil fortæller, at hun heller ikke kan genkende beskrivelsen af Sophie Løhde som en politiker, der er mere optaget af at skælde ud end at skabe et ordentligt samarbejdsklima i politiske forhandlinger på Christiansborg.

»Tværtimod husker jeg, at jeg engang i et forhandlingsforløb med Løhde havde noget i forhold til mine børn, hvor hun brugte tid på at tage hensyn til det, så vi kunne få det hele til at køre,« siger hun.

Mette Thiesen fortæller også til Ekstra Bladet, at hun har oplevet Løhde dele »kollektive skideballer« ud til ordførere, hvis der var blevet lækket materiale fra forhandlinger.

Det mener Pernille Rosenkrantz-Theil er en overdrevet beskrivelse af virkeligheden.

»Det kan da godt være, at Thiesen opfatter det som en skideballe. Det synes jeg ikke. Jeg mener, det er fuldstændig fair, for ikke at sige helt nødvendigt, at en minister i klar tekst gør opmærksom på, at det ikke er i orden at lække fortroligt materiale fra et rum, hvor vi bør kunne have tillid til hinanden,« siger hun.

Du siger, du også selv har en kontant stil. Hvordan tror du, dine egne medarbejdere fra din ministertid vil beskrive arbejdsmiljøet under din ledelse?

»Jamen, det må du jo spørge dem om. Det synes jeg ikke er min opgave at bedømme. Alt sådan noget med arbejdsmiljø, det har jeg ikke nogen kommentarer til. Jeg vil bare gerne forsvare en kollega mod det, jeg synes er en helt urimelig kritik fra en anden politiker,« siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Sophie Løhde har i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet ikke det helt store til overs for Mette Thiesens beskrivelser af hende.

»Mette Thiesen har i en podcast for 14 dages tid siden kaldt mig både en kujon og doven, så jeg giver ikke meget for, at hun nu angriber mig på den måde,« skriver hun til avisen.