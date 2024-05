En måske lidt for offentlig kommentar blev hurtigt slettet igen – og nu forklarer verdenssangerinden det pinlige optrin.

'Har du taget Ozempic?' skrev Barbra Streisand på et Instagram-opslag, som skuespilleren Melissa McCarthy havde lagt op.

Men den henvisning til det danske vægttabsmiddel fik hurtigt medfart på de sociale medier.

For flere mente at kunne se, at den 82-årige Barbra Streisand nok havde taget fejl af en privatbesked og en offentlig kommentar.

'Jeg føler, at det her skulle have været en privat besked,' skrev en bruger på X eksempelvis.

'Ved Babs, at vi alle sammen kan se det her?' skrev en anden, mens en tredje mente, at Barbra Streisand udsendte 'kæmpe boomer energi'.

Der var da også en lang række reaktioner, der blot jokede med, at man burde 'tage iPaden fra Babs med det samme', men der var også flere, der bestemt ikke tog let på kommentaren.

'Gulp til alle, der siger, det skulle have været en privat besked – det her er en indvendig tanke, der ikke kan klare at komme ud,' skrev en bruger på X.

Barbra Streisand fik sendt en lidt for offensiv kommentar afsted mod Melissa McCarthy. Fotos: Ritzau Scanpix Vis mere Barbra Streisand fik sendt en lidt for offensiv kommentar afsted mod Melissa McCarthy. Fotos: Ritzau Scanpix

Flere har da også kaldt Barbra Streisands kommentar for både 'underlig', 'led' og direkte 'ondskabsfuld'.

Men nu forklarer Barbra Streisand, at hun, omend lidt uforsigtigt, blot ville sige, at hendes 53-årige veninde Melissa McCarthy 'så fantastisk ud'.

'Jeg ville bare give hende en kompliment. Jeg glemte, at verden læser med,' indrømmer Barbra Streisand i et opslag på Twitter.

Ozempic er medicin mod diabetes fremstillet af danske Novo Nordisk.

Men midlet bliver også brugt til vægttab, da det nedsætter appetitten og holder maden i maven.

Der er en lang række kendte, der rygtes at skulle have brugt Ozempic, men det er de færreste, der har indrømmet det.

Melissa McCarthy har da heller endnu ikke reageret offentligt på Barbra Streisand kommentar – eller forklaret, om den har noget på sig.

Men senest var det skuespillerinden Rebel Wilson, der afslørede, at hun havde haft god brug af den danske diabetesmedicin. Læs mere om det HER.