Novo Nordisk har tjent milliarder af kroner på salget af vægttabsmidlet Ozempic.

Og en af køberne har været den australske skuespiller Rebel Wilson.

Det fortæller hun i et interview med Sunday Times.

Hun brugte det dog ikke som sådan til at tabe sig, men derimod til at holde vægten nede, efter hun havde smidt 36 kilo.

»Sådan en som mig kan have en bundløs appetit på søde sager, og der jeg tror, at den slags medicin kan være gode,« siger hun og forklarer samtidig, at hun ikke længere bruger Ozempic.

Det var i 2020, at Rebel Wilson besluttede sig for at tabe sig. Det skete efter en samtale med en fertilitetslæge, som sagde, at chancerne for en graviditet ville øges, hvis hun fik vægten ned.

»Han havde ret. Jeg gik rundt med meget overflødig vægt. Det er som om, at jeg ikke tænkte på mine egne behov. Jeg begyndte at tænke på de behov, et fremtidig barn har, og det var det, der inspirerede mig til at blive sundere,« har hun tidligere forklaret.

Der var dog ikke mange, udover Rebel Wilsons fertilitetslæge og mor, som mente, at det var en god idé for hende at tabe sig. De frygtede, at det ville ødelægge hendes karriere, hvor hun havde skabt sig en platform på at spille den sjove, tykke karakter.

Det gav Rebel Wilson dog ikke meget for, og udover at tabe sig lykkedes det hende også at blive mor i 2022 – dog via en rugemor.

