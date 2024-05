»Jeg synes, det er meget underligt. Jeg kan slet ikke forstå det.«

Finn Weber er en af de danskere, som har oplevet, at deres elbil fra Ford pludselig ikke ville bremse.

Han fortæller, at han kun undgik en ulykke, fordi der ikke kom modkørende, da han skulle skifte bane for at undvige en bil, der var standset foran. Finn Webers bil har derfor stået hos forhandleren siden 19. februar.

Og nu undrer han sig.

B.T. har i en række artikler siden februar afdækket, hvordan andre danske ejere af modellen Ford Mustang Mach-E har fortalt om dramatiske nærulykker på grund af pludselige problemer med bremserne.

Ford oplyste tidligere i april over for de danske myndigheder, at der er tale om 10 bekræftede tilfælde, som matcher beskrivelsen af 'periodisk tab af bremseforstærkningsstøtte'.

Det har en aktindsigt, som B.T. har fået i korrespondance mellem Ford i Tyskland og Sikkerhedsstyrelsen afdækket.

Aktindsigten viser flere detaljer omkring de 10 tilfælde. Heriblandt den præcise produktionsdato på de berørte biler.

Finn Weber forklarer, at både han selv og hans forhandler har været i kontakt med Ford Danmark ved flere lejligheder, og han har også fået oprettet et sagsnummer hos bilproducentens danske kundeservice.

Alligevel står Finn Webers bil ikke på listen over dem, som Ford mener, er berørt af problemet. I hvert fald matcher ingen af de 10 biler på Fords liste produktionsdatoen på Finn Webers Ford Mustang Mach-E.

»Jeg synes, det er meget underligt. Jeg kan slet ikke forstå det,« siger Finn Weber til B.T.

»Min bil har stået ved forhandleren siden 19. februar, og jeg ved, at min forhandler kontaktede Ford Danmark med problemet første gang 30. januar.«

»Hvis den ikke bliver undersøgt for det problem, hvad er det så, der sker med den? Jeg kan ikke få svar fra Ford Danmark,« siger han desuden.

B.T. har forsøgt at få Ford Danmarks bekræftelse af, at Finn Webers Ford Mustang Mach-E ikke står på listen, og hvorfor det i givet fald er tilfældet.

Vi har også forsøgt at få Ford til at fortælle, hvor mange danske Ford-ejere, der har indrapporteret problemer med bremsen, men som heller ikke står på listen.

Ford Danmark er imidlertid heller ikke denne gang vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

