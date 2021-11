Forsvarsminister Trine Bramsen får nu en ny spindoktor på broen.

Hun snupper nemlig skatteminister Morten Bødskovs særlige rådgiver, Jakob Eldrup Lauesen.

Den nye mand i Forsvarsministeriet skyldes, at Bramsens hårdt prøvede spindoktor Josephine Ilchmann Jørgensen stopper.

Det fremgår ikke, om hun er fyret eller selv har sagt sin stilling op.

Bramsen nye spindoktor Jakob Eldrup Lauesen er en rigtig S-soldat. Ud over at være rådgiver for Morten Bødskov har han tidligere været rådgiver for Carsten Hansen (S), der var boligminister under Thorning-regeringen.

Trine Bramsen har været involveret i flere skandalesager det seneste år.



Først i forbindelse med sagen om de fem mødre og 19 børn med dansk pas, der sad i syriske fangelejre.

Og senest fik Bramsen den helt store tur i pressen, da hun brugte sin weekend på at gå til koncert med statsministeren og efterfølgende på valgkamptur, mens Taleban overtog Kabul og flere hundrede danskere var i alvorlig fare.

Efterfølgende kom det frem, at Trine Bramsen havde brugt søværnets fartøj som transport til og fra Ærø, hvor hun blandt andet mødtes med lokale S-folk.

Bramsen har dog afvist, at der var noget problematisk i den sejltur, fordi turen til Ærø - ifølge hende - skete i kraft af hendes rolle som forsvarsminister.

Ikke desto mindre har det været nok at se til for spindoktoren Josephine Ilchmann Jørgensen, der nu stopper i Forsvarsministeriet.