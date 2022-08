Lyt til artiklen

De ti embedsmænd, som modtog voldsom kritik i Minkkommissionens rapport og som ifølge kommissionen »bør søges at drages til ansvar« kan trække vejret roligt i en rum tid endnu.

Personale og Kompetencestyrelsen er nemlig stadig i gang med at læse »omfattende materiale« om sagerne igennem og det kommer til at foregå »et stykke tid endnu«. Der er desuden nedsat »et tværfagligt team«.

Det skriver styrelsen til B.T. i en mail.

»Styrelsen er fortsat i gang med at gennemgå det omfattende materiale, der involverer en række personer og flere ansættelsesmyndigheder,« skriver styrelsen og fortsætter:

»Der vil fortsat gå et stykke tid, før beretningen er gennemgået, og først herefter vil styrelsen kunne rådgive om de ansættelsesretlige spørgsmål.«

Embedsmændene – som blandt andet omfatter Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og Rigspolitidirektør Thorkild Fogde – modtog alle særdeles hård kritik i Minkkommissionens rapport.

Rigspolitidirektør modtog voldsom kritik af Minkkommisionen. Kommisionens rapport beskriver, at Fogde vildledte om ulovlige aflivninger af mink, selvom han angiveligt vidste at der var tale om ulovlige aflivninger. Foto: Philip Davali Vis mere Rigspolitidirektør modtog voldsom kritik af Minkkommisionen. Kommisionens rapport beskriver, at Fogde vildledte om ulovlige aflivninger af mink, selvom han angiveligt vidste at der var tale om ulovlige aflivninger. Foto: Philip Davali

Rigspolitidirektør Thorkild Fogde blev vurderet til at have vildledt om ulovlige aflivninger af mink, selvom han var fuldt ud klar over, at aflivningerne var ulovlige.

Statsminister Mette Frederiksen forklarede på et efterfølgende pressemøde, at man ville afvente Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning før man reagerede på kritikken overfor de involverede embedsfolk.

De ti embedsmænd er fortsat på arbejde.

Ganske som statsministeren og de andre relevante ministerier og styrelser udbad sig rådgivning i sagerne fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen, så har Medarbejder og Kompetencestyrelsen også hentet rådgivning udefra for at finde ud af hvordan sagerne skal behandles.

»Styrelsen kan oplyse, at der almindeligvis inddrages relevant ekstern juridisk bistand undervejs i styrelsens sagsbehandling af mere omfattende eller principielle sager, herunder sager mod højtplacerede embedsmænd,« skriver styrelsen til B.T.

Og så er der oprettet et team.

»Sagerne behandles i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen af et team på tværs af styrelsens kontorer bestående af jurister med forskellige kompetencer og baggrunde. Styrelsens direktør leder teamet og har det endelige ansvar for styrelsens vurdering af og rådgivning i personsagerne,« skriver styrelsen.