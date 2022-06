Lyt til artiklen

Torsdag 30. juni 2022.

En dag med historisk kritik af den danske embedsstand. 10 embedsmænd kritiseres for tjenesteforseelse i forskellig grad af Minkkommissionen og risikerer at blive fyret.

Men også flere ministre får kritik.

Tidligere fødevareminister Mogens Jensen får kras kritik for at føre Folketinget bag lyset, mens chefen for det hele – Mette Frederiksen – trods kritik kan drage et foreløbigt lettelsens suk.

Mette Frederiksen får kritik af Minkkommissionen, men fredes ind til nu af støttepartiet Enhedslisten, som ikke vil støtte en rigsretssag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen får kritik af Minkkommissionen, men fredes ind til nu af støttepartiet Enhedslisten, som ikke vil støtte en rigsretssag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun handlede ikke i ond tro, da hun uden lovhjemmel beordrede alle mink aflivet, og et helt erhverv lukket ned 4. november 2020.

Derfor har Enhedslisten allerede fredet statsministeren, mens De Radikale vil nærlæse kommissionens rapport, før de tager stilling til, om de vil støtte et borgerlig krav om en advokatundersøgelse. De Radikale er tungen på vægtskålen.

Alligevel er rapporten en belastning for statsministeren, mener B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup. Ikke mindst fordi der fældes en hård dom over hendes departementschef, Barbara Bertelsen, for at have begået tjenesteforseelse.

»Det rammer hende på den værst mulige måde. Hvis hun håndterer det forkert, kan det bringe hele regeringen til fald. Det er det, som danskerne kommer til at tale om til grillarrangementerne over sommeren,« siger hun.

Det var Barbara Bertelsen, der i en sms bad Fødevareministeriets daværende departementschef Henrik Studsgaard om, at hans fødevareministerium skulle tage hele ansvaret for minkskandalen: 'Hvornår kommunikerer I (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte),' skrev hun.

Under minkafhøringerne har Barbara Bertelsen konsekvent hævdet, at ansvaret for den ulovlige ordre alene var ressortministeriets, det vil sige Fødevareministeriet med tidligere minister Mogens Jensen i spidsen. Barbara Bertelsen påstår også, at hun ikke var vidende om, at det var ulovligt at kræve alle mink slået ned.

Minkkommissionen vedkender, at hun ikke nødvendigvis har vidst, at det var ulovligt. Men Minkkommissionen mener, at hun i dagene op til mødet den 3. november 2020, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet, overtog styringen og satte Fødevareministeriet ud på et sidespor. Minkkommissionen mener også, at hun burde have stillet spørgsmålet, om det var lovligt at slå alle mink ned.

Også andre prominente embedsmænd får med krabasken.

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen kritiseres af Minkkommissionen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen kritiseres af Minkkommissionen. Foto: Liselotte Sabroe

Rigspolitichef Thorkild Fogde, departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth og Fødevareministeriets tidligere departementschef Henrik Studsgaard har ifølge kommissionen også begået tjenesteforseelse ved ‘opretholdelse af den grove vildledning, som kan føres tilbage til pressemødet den 4. november 2020’.

Ministerierne får kritik på forskellige niveauer: Hårdest er ordene over for Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet, hvis ageren i sagen kaldes ‘særdeles kritisabel’, mens Statsministeriet får stemplet ‘meget kritisabelt’.

Ikke desto mindre mener B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, at det falder tilbage på Mette Frederiksen.

»Når der er så hård kritik af Barbara Bertelsen, så er det også en kritik af Mette Frederiksens måde at lede på. Også den hårde tone, det er sket på. Det kan jo være medvirkende årsag til, at ingen protesterede ved det afgørende møde i Koordinationsudvalget 3. november 2022, hvor beslutningen om at aflive minkene blev besluttet,« siger Søs Marie Serup.

Mette Frederiksen holder pressemøde om sagen fredag klokken 10.