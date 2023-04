Lyt til artiklen

Mandag morgen sendte 12 københavnske borgmestre et brev til flere af Folketingets ministre. Fartgrænsen på flere motorveje bør sænkes til 80 kilometer i timen for at bekæmpe støjgener, var budskabet ifølge DR.

Vedhæftet var en udførlig rapport, som kommunerne har bestilt, og som beretter om alle de positive effekter ved tiltaget. Hvad der ikke indgik i mailen var økonomiske beregninger, som kommunerne også har bestilt – men efterfølgende har valgt at lade ligge i skuffen. Dem har B.T. nu set.

De viser, at forslaget vil være dyrt.

1 milliard kroner om året – eller 48 milliarder kroner i alt – vil det koste samfundet, hvis regeringen gennemfører tiltaget.

Det fremgår i beregningerne, hvori der også er korrigeret for diverse gevinster på sundheds- og klimaområdet.

Men de oplysninger er altså ikke blevet delt i kommunernes pressemeddelelse eller med de ministre, som kommunerne har kontaktet.

Det bekræfter den kommunale organisation Silent City, som har stået for at sende den endelige mail af sted.

»Nej, de er ikke sendt med til ministrene i første omgang,« siger projektleder Sif Enevolde om de økonomiske beregninger.

Hun siger, »at det står tilbage i tågerne«, hvem der har besluttet, at det ikke skal sendes med.

»Jeg er ikke sikker på, om det er en bevidst beslutning, om det skulle med eller ej,« siger hun.

Hun vil ikke svare på, hvem der har sendt den endelige mail, men hun bekræfter, at den er sendt af en ansat i Silent City.

Hun afviser, at der har været et forsøg på at holde tallene hemmelige.

Når B.T. taler med organisationen Silent City, er det fordi, at borgmester i Gladsaxe, Trine Græse, som også står som afsender på brevet, siger, at det er sekretariatet i Silent City, der har sendt den endelige mail.

Derfor hævder hun i første omgang, at hun ikke ved, hvad ministrene har modtaget og ikke modtaget.

Grunden til, at de økonomiske beregninger ikke indgår i den rapport, som Folketinget har fået, skyldes ifølge Græse, at beregningerne først er blevet bestilt efterfølgende.

Men den forklaring kalder økonomiprofessor på Københavns Universitet, Mogens Fosgerau, »mærkelig«:

»Alle tilsvarende rapporter, som staten bestiller, ville have omkostningerne med hver gang – det er helt standard. For fagfolk vil det være en naturlig ting at regne med, og det er mærkeligt, hvis det ikke er kommet på tale, når de har snakket med firmaet, der udarbejdede rapporten,« siger han til B.T.

Han mener, at det er »et forsøg på at vildlede Folketinget«, når man ikke har præsenteret beregningerne for de ministre, der skal tage stilling til forslaget.

»Det giver et systematisk skævt billede af konsekvenserne.«

Det rokker dog ikke meget hos Gladsaxes socialdemokratiske borgmester, som er uenig i måden, beregningerne er lavet på. For modellerne regner skævt og medregner ikke i høj nok grad gevinsterne ved forslaget, siger hun.

Synes du, at beregningerne er relevante at have med i forslaget?

»Jeg anerkender jo ikke … Jeg synes jo, der er nogle mangler i den beregning. Så når vi snakker om, om det kan betale sig eller ej, så har vi jo … Så har jeg jo også en politisk holdning til, at man også skal have med i betragtningen, hvad det her betyder i støjgener, livskvalitet, sundhed og tab af værdi på de områder langs motorvejene,« siger hun og fortsætter:

»Så nej, jeg synes, at der er andre ting, som er mindst lige så væsentlige, som heller ikke står i rapporten.«

Helt så afvisende over for beregningernes relevans er de dog ikke hos Silent City.

Sif Enevolde, er det en fejl, at beregningerne ikke er kommet med til ministrene?

»Det kan du sige, at det er … Jeg vil ikke sige, at det er en fejl. Jeg vil bare sige, at de ikke er kommet med, og det vil selvfølgelig blive en del af dialogen med ministrene.«

Økonomiprofessor Mogens Fosgerau fra Københavns Universitet siger, at det giver et systematisk skævt billede af konsekvenserne, når man ikke tager de beregninger med i rapporten. Han siger, det er et forsøg på at vildlede de ministre, man har sendt det ud til. Har I tænkt jer at sende beregningerne ud nu til ministrene efterfølgende?

»Vi vil rigtig gerne supplere vores brev til ministrene med de her samfundsøkonomiske beregninger, som er et meget groft overslag, og som selvfølgelig er relevante at tage med i diskussionen om, hvordan de samfundsøkonomiske modeller fungerer.«

Så det er et ja – I sender dem ud nu?

»Jeg kan høre, at der er en stærk efterspørgsel efter at få de beregninger ud, og ja, selvfølgelig vil vi sende dem af sted, når det er et ønske fra flere.«