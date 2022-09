Lyt til artiklen

Regeringens forslag om at skære et år af danske kandidatuddannelser møder nu hård kritik fra egne rækker.

Mette Reissmann, kendt fra programmet 'Luksusfælden' og tidligere uddannelses- og forskningsordfører og nu igen folketingskandidat for Socialdemokratiet, mener, at regeringen går i den helt forkerte retning.

'Danmark bliver dummere,' skriver Mette Reissmann med versaler på Facebook efterfulgt af en smiley, der ser ud til at have det skidt.

Ud over at kvaliteten forringes, vil de kortere og fagligt mere tætpakkede kandidatuddannelser også skabe øget ulighed, da studerendes muligheder for at påtage sig et studiejob forringes, mener Mette Reissmann.

'Jeg ser forslaget som en regulær spareøvelse. Man fodrer hunden med sin egen hale. Sørgeligt!' skriver hun.

Over for B.T. forklarer Reissmann, at danske uddannelser ligger på et meget højt niveau internationalt, og at tiltagene vil forringe kvaliteten.

»Det giver sig selv, at skærer man et år fra, så skal noget vige. Man vil ikke have den tid til fordybelse, som der bør være,« siger hun.

Men er kritikken ikke, at de studerende har lidt for god tid i forvejen, og at man derfor godt kan skære lidt tidsmæssigt?

»Nej, det er en forkert påstand, at der er for meget tid. Uddannelsen skal jo ikke alene vurderes på, hvor mange undervisningstimer der er på uddannelsen. Man skal også læse og fordøje store mængder læsestof til hver time. Det er krævende at være på en videregående uddannelse,« siger hun.

Du har jo selv siddet i Folketinget for Socialdemokratiet og stiller op igen for partiet til næste valg. Kan du godt det, når du nu er ude at kritisere regeringen ret voldsomt?

»I vil jo gerne tale det op til en stor konflikt, men Socialdemokratiet er jo et stort parti, hvor der er plads til uenighed,« siger Mette Reissmann og fortsætter:

»Jeg er ikke enig med dem i det her. Jeg synes, man skal være opmærksom på, at vi skal fastholde vores uddannelsers høje niveau.«

Tror du ikke, der bliver udfordringer, hvis du gerne vil være ordfører igen, når du som socialdemokrat kritiserer regeringen på denne måde her?

»Haha, det tager jeg i stiv arm. Vi må krydse den bro, når vi kommer til den,« siger hun.