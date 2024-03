Forholdet trak overskrifter med det samme, da 49-årige Larsa Pippen gjorde kærligheden til den 16 år yngre Marcus Jordan officiel.

Forholdet røg nemlig hurtigt i mediernes søgelys, da Marcus er søn af den legendariske basketballspiller Michael Jordan, mens Larsa Pippen er ekskone til Jordans tidligere holdkammerat på Chicago Bulls Scottie Pippen.

Nu tyder noget dog på, at der er lagt en dæmper på kærligheden mellem det storomtalte par.

I hvert fald følger de ikke hinanden på Instagram længere, mens Larsa er gået skridtet videre og har slettet alle sine opslag med Marcus på.

Men to mystiske stories på det sociale medie bidrager også til den intensiverede tvivl om forholdets fortsatte holdbarhed.

»Skal dine venner unfollow din eks?« spørger Larsa Pippen på en og samme tid kryptisk og eksplicit sine 5,4 millioner følgere.

Dagen efter fulgtes spørgsmålet op af et citat fra Jennifer Jiminah, hvor der ikke skal læses meget mellem linjerne for at sandsynliggøre, at Marcus Jordan er modtageren.

»Manden, du vælger som din partner, påvirker alt i dit liv. Dit mentale helbred, freden i dit sind, kærligheden i dig, din glæde, hvordan du kommer gennem tragedier, dine succeser, hvordan dine børn vil blive opdraget og meget mere. Vælg med omhu,« lyder citatet.

En person vil dog – formentlig – være glad for, at de to er gået hvert til sit.

Michael Jordan har nemlig tidligere udtalt, at han ikke var synderligt begejstret for, at hans søn har fundet sammen med Scottie Pippens ekskone.