»Nej!«

Michael Jordans svar kom klart og tydeligt. Et svar, der også blev delt mange steder på internettet.

Basketlegenden blev af en paparazzifotograf spurgt til, om han gav sin velsignelse til forholdet mellem hans søn Marcus Jordan og Larsa Pippen.

Og den episode har især sat sig i sidstnævnte, fortæller hun i podcasten 'Separation Anxiety'.

Larsa Pippen siger, at hun i modsætning til Marcus Jordan på ingen måde synes, svaret fra Michael Jordan var sjovt.

»Det blev delt alle steder. Jeg tror, folk på internettet begyndte at tro, jeg løj – at jeg løj og sagde, at vores forældre havde det helt fint, fordi jeg lavede interviews, hvor jeg sagde det,« siger Larsa Pippen, der også er kendt fra reality-programmet 'Real Housewives of Miami'.

Parret stod officielt frem som kærester i februar 2023, og Larsa Pippen har efterfølgende sagt, at deres familier ikke har noget imod forholdet.

»Jeg føler ikke, jeg pyntede på det, da jeg sagde det. Vores forældre ønsker jo, vi hver især er glade. Det er jo ikke akavet for os to at være sammen.«

Hun har tidligere fortalt, at begge familier havde det fint med forholdet mellem de to. Men hun kan også godt se, at det for nogle kan være mærkeligt.

»Men det er nok akavet for min eks (Scottie Pippen, red.) og din far, fordi de har deres egen relation. Det var jeg ikke en del af, det var du ikke en del af. Så for dem er det nok underligt, det er det nok også for din far. Jeg kan ikke være vred. Jeg forstår. Åh gud, jeg blev traumatiseret. Jeg tænkte: 'hvad gør vi?', folk tror jo, jeg løj.«

Michael Jordan og Scottie Pippen spillede sammen i 1990erne, hvor de vandt seks mesterskaber med Chicago Bulls.

I november udgav Scottie Pippen sin selvbiografi, 'Unguarded' – og her afslørede han faktisk et meget anstrengt forhold til Jordan.

»Jeg var intet andet end en rekvisit for ham. Hans 'bedste holdkammerat nogensinde' kaldte han mig. Det er umuligt at være mere nedladende over for mig,« skrev Pippen.

Det har næppe gjort forholdet bedre, at Jordan nu er svigerfar til Pippens ekskone.