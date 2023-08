Indbyggere i Kasakhstan kan i disse dage falde over annoncer med et usædvanligt tilbud, når de tjekker sociale medier eller nyheder online.

I det centralasiatiske land florerer der nu interneannoncer, som gør reklame for, at kasakherne kan melde sig til den russiske hær.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet, der har set eksempler på annoncerne, er de skrevet på kasakhisk. I annoncerne lokker man med en engangsbeløb på 495.000 rubler, svarende til 36.000 kroner, hvis man melder sig til den russiske hær.

Annoncen indeholder sloganet 'skulder ved skulder' og er præget af det russiske og kasakhiske flag. annoncen leder videre til rekrutteringskontoret i Sakhalin regionen, der ligger i den østlige del af Rusland.

Hvis man melder sig, vil man fremadrettet modtage en månedsløn på 190.000 rubler, svarende til 13.800 kroner, for sine tjenester i det russiske militær.

Det er ulovligt for kasakher at lade sig hverve af fremmede magter og deltage i krige. Reuters har forelagt annoncen for de kasakhiske myndigheder, men uden held.

På trods af at Kasakhstan, der tidligere var en del af Sovjet, i mange år har været en af Ruslands tætteste allierede, så har den kasakhiske regering indtaget et forholdsvis neutralt standpunkt i forhold til den russiske invasion af Ukraine.

Da krigen brød ud gik tusindvis af kasakher på gaderne for at vise utilfredshed med krigen. Her er det en demonstrant i storbyen Almaty. Foto: Pavel Mikheyev/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Da krigen brød ud gik tusindvis af kasakher på gaderne for at vise utilfredshed med krigen. Her er det en demonstrant i storbyen Almaty. Foto: Pavel Mikheyev/Reuters/Ritzau Scanpix

Fra regeringens side har man ikke offentligt støttet Rusland, men har tværtimod opfordret til fred.

Det er ikke første gang, ar Rusland forsøger sig med at rekrutterer mænd fra ekssovjet-stater. Tidligere har internationale medier meldt om rekrutteringer af migrantarbejdere bosiddende i Rusland

Ekssovjetiske stater som Kyrgyzstan, Uzbekistan og Tadsjikistan er de hyppige oprindelseslande for migranter i Rusland.

Ifølge BBC er der på de russiske myndigheders kontorer for migranter opsat plancher på forskellige sprog, der gør reklame for at melde sig under russiske faner.