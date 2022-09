Lyt til artiklen

Bilejere på Frederiksberg er i nat og tidligt onsdag morgen blev udsat for en aktion, hvor luften i deres bildæk er blevet lukket ud.

Det er klimaaktivisterne Tyre Extinguishers, der skulle stå bag.

'Dækslukkerne' oplyser selv i en pressemeddelelse, at man i samme tidsrum har slået til i 18 byer i ni forskellige lande over hele verden.

Organisationen går udelukkende efter såkaldte SUVer, der kaldes for »farlige«, »klimakatastrofer«, »unødvendige« og »forurenende«.

»Målet er at gøre det umuligt at eje en SUV i verdens byområder,« som det lyder i pressemeddelelsen.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at man indtil videre har konstateret, at omkring 20 biler har mistet luften

»Det har vi været ude at kigge på,« siger vagtchef Michael Andersen:

»Vi har haft sendt to biler ud for at se, hvad vi kunne finde. Vi har været ude to steder.«

Ifølge Tyre Extinguishers er der blevet punkteret 50 biler på Frederiksberg ved København – og det skulle dermed være den by, hvor luften er blevet lukket ud af tredjeflest dæk i aktionen.

I Bristol i Storbritannien blev flest biler ramt (91 styk), mens der var næstflest ofre i schweiziske Zürich (60 styk).

Derudover slog 'dækslukkerne' også til i Norge, Tyskland, Frankrig, Tjekket, Canada og Holland, og i alt over 600 biler skulle have mistet luften.

Heraf skulle det være første gang, at klimaaktivisterne har slået til i Danmark, Norge og Tjekkiet.

Ud over at lukke luften ud af dækkene har Tyre Extinguishers også efterladt en seddel ved de pågældende SUVer for at informere bilejerne om, hvad der er sket »for deres sikkerheds skyld«. Den kan man findes på deres hjemmeside.

Under overskriften 'Advarsel – din benzinsluger dræber' lyder de indledende ord således:

'Du er sikkert sur, men tag det ikke personligt. Det er ikke dig, det er din bil. Vi har gjort det her, fordi det har enorme konsekvenser for andre, at du kører i en kæmpe bil.'

Se hele beskeden herunder:

Sådan ser beskeden ud. Vis mere Sådan ser beskeden ud.

Københavns Politi bekræfter også, at sedlerne er blevet fundet ved de luftløse biler på Frederiksberg.

Tyre Extinguishers blev etableret i marts i år, og efter nattens verdensomspændende aktion skulle 9.000 SUVer nu have mistet luften siden.

»Vores styrke er, at alle, uanset hvor man befinder sig, kan deltage ved at bruge vores hjemmeside,« siger talspersonen Marion Walker i pressemeddelelsen:

»Det har fejlet at bede om handling på klimaområdet, ren luft og trygge gader på en høflig måde. Nu er det tid til handling.«