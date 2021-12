En passager gik tirsdag amok på et fly fra Billund og måtte pacifiseres af sine medpassagerer.

Det skriver den serbiske avis Blic.

Flyet fra Wizz Air fløj i går aftes fra Billund med kurs mod den bosniske by Tuzla, men på grund af tåge, blev flyet omdirigeret til den serbiske hovedstad Beograd.

Og det fik en passager til at gå fuldstændig amok.

Manden, der skønnes at være mellem 40 og 50 år gammel, er ifølge B.T.s oplysninger dansk statsborger. Han rejste sig fra sit sæde og forsøgte at åbne døren til flyet.

»Hvorfor tager i mig til Serbien? Jeg vil få flyet til at styrte, dræbe mig selv, min kone og mit barn,« råbte manden på bosnisk.

Han blev stoppet af en medpassager, der holdt hans arme, og så begyndte han at komme med profane tilråb om 'Moder Serbia'.

»Jeg knepper jeres serbiske mor,« råbte han som en fornæmelse til alle serbere.

Han spyttede på sine medpassagerer, og skubbede dem væk, da de forsøgte at forhindre den rasende mand i at komme op til cockpittet.

I sit raseri forsøgte han at nå frem til piloterne, som styrede flyet mod serbisk territorium.

En video fra optrinnet viser en passager, der tager fat i ham bagfra for at forhindre ham i at nå frem til cockpittet.

En kvinde - som angiveligt er hans hustru - stiller sig foran ham og forsøger at få ham talt til ro.

Hun holdt ham for munden og forsøgte at holde ham fast, men ikke engang det fik ham til at stoppe.

Manden truede med at slå piloterne og andre ihjel. Han fik vristet sig løs fra grebet, og derefter greb flere passagerer ind.

Den vrede mand kæmpede alt hvad han kunne, men blev til sidst slået i gulvet af mandlige passagerer.

De fik hjælp af kabinepersonalet til at holde manden fast, indtil serbisk politi kom og tog ham med.