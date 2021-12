Knaldene lød højt og taktfast med omkring et sekunds pause mellem hver af de fire gennemtrængende lyde.

Bang. Bang. Bang. Bang.

Lyden af skuddrabet torsdag eftermiddag skar sig øjeblikkeligt ind i bevidstheden hos et øjenvidne, der nu fortæller, hvordan hun oplevede sekunderne og minutterne efter, at en mand midt i 20’erne blev ramt af skud i ryggen. Han mistede senere livet.

»Jeg vidste med det samme, at det var skud, og at det ikke var eksempelvis fyrværkeri. Måske skyldes det en fordom, fordi jeg bor på Nørrebro, men jeg var 100 procent sikker på, at det var fire skud, jeg hørte,« siger kvinden, som af frygt for repressalier har ønsket at være anonym. B.T. kender hendes fulde identitet.

Foto: Marcus Mørk / Byrd Vis mere Foto: Marcus Mørk / Byrd

Øjenvidnet var slet ikke i tvivl om, hvad der netop havde udspillet sig nedenfor hendes vinduer nær gerningsstedet på Sorgenfrigade/Nørrebrogade:

»Det var temmelig højt. Jeg stod og var ved at indtale en besked til min veninde, da jeg hørte skuddene. Det første, jeg tænkte, var, at det var planlagt. Det var ikke bare noget, der var opstået tilfældigt ude på gaden.«

Hvorfor fik du den tanke?

»Skal jeg være ærligt, så vidste jeg godt, at der ville kunne ske sådan noget på Nørrebro. Men det var også måden, jeg hørte skuddene på. Der var et sekund mellem hvert skud, og det virkede på mig som en kontrolleret handling.«

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Øjenvidnet fortæller, at hun løb hen og kiggede ud ad vinduet så snart ekkoet fra skuddene var væk. Hun så ikke nogen, som hun mistænker kunne være gerningsmanden.

»Der var folk, der sprang væk og løb på kryds og tværs af gaderne. Det var ekstremt kaotisk,« siger øjenvidnet, der hurtigt blev ganske forarget over, at den tilsyneladende likvidering fandt sted på en eftermiddag, hvor massevis af tilfældige befandt sig tæt på.

»Jeg synes, det er uhyggeligt. Jeg havde selv fri i går, så jeg kunne se alle de mennesker, der var på vej hjem. Det er småulækkert, at de (bandemedlemmerne, red.) ikke kan holde deres ting væk fra steder, hvor almindelige mennesker kommer,« siger hun med henvisning til, at Københavns Politi har oplyst, at den dræbte er kendt af politiet i bandesammenhæng.

Øjenvidnet fortæller, at hun forsøger ikke at lade sig påvirke af, at et drab har fundet sted meget tæt på hendes hjem. Men det kan blive svært ikke at tage oplevelsen ind under huden.

»Der er ingen tvivl om, at det er ubehageligt at vide, at nogen er blevet dræbt lige, hvor man bor. Jeg tænker, at det måske ikke helt er gået op for mig, hvad der er sket. Det gør da, at jeg skal til at tænke over, hvornår man går hjem om eftermiddagen. Der skal nok komme noget efterchok,« siger hun.

To personer er anholdt i sagen. Begge er fredag blevet fremstillet i et Grundlovsforhør for lukkede døre.

Københavns Politi har oplyst, at den dræbte mistede livet efter ankomsten til hospitalet.