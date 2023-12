Københavns Politi efterlyser vidner, der kan hjælpe med at identificere en gerningsmand efter et mulig drabsforsøg tidligere fredag.

En 19-årig ung kvinde blev umotiveret skubbet ud på skinnerne på Nørreport Station klokken 14.20.

Det skriver politiet på mediet X.

Den unge kvinde blev reddet op af forbipasserende, og har det efter omstændighederne godt, skriver politiet.

Ifølge efterforskningsleder Torben Madsen er politiets umiddelbare vurdering, at kvinden var et tilfældigt offer, at og skubbet skete umotiveret. Det skriver Ritzau.

I forbindelse med det mulige drabsforsøg beder Københavns Politi hjælp fra offentligheden til identifikation af gerningsmanden.

Gerningsmanden beskrives som værende mellem 30-35 år. Han er 175-185 centimeter høj, spinkel af bygning.

Han var iført sort læderjakke, hættetrøje, jeans og sorte sko.

»I forbindelse med drabsforsøg i dag kl. 1420, på Nørreport Station, søger vi vidner, der har kendskab til ID eller i øvrigt kan bidrage med oplysninger om gerningsmanden som er på vedlagte fotos,« skriver politiet.

Ved du noget om gerningsmanden, så vil politiet gerne høre fra dig.

Københavns Politi kan kontaktes på 1-1-4.