Nick Fry savner mere viden om Michael Schumachers tilstand.

'Corinna (Michael Schumachers hustru, red.) og familien har haft en meget stram kontrol med informationerne om hans tilstand og behandling, og det er en skam, synes jeg,' lyder det.

Sådan skriver den tidligere Formel 1-boss i sin nye bog 'Survive. Drive. Win'.

I flere år var Nick Fry chef for Michael Schumacher, da tyskeren kørte for Mercedes.

Michael Schumacher (nummer tre fra højre) og Nick Fry (yderst til højre) i Mercedes-tiden. Foto: Crispin Thruston Vis mere Michael Schumacher (nummer tre fra højre) og Nick Fry (yderst til højre) i Mercedes-tiden. Foto: Crispin Thruston

Han angriber i sin bog det faktum, at omverdenen ikke har fået noget som helst at vide siden den tyske Formel 1-ikons tragiske skiulykke for snart seks år siden.

'Der er millioner af mennesker, der har en oprigtig omsorg for Michael, og det er ikke kun hans fans i Tyskland eller Mercedes-fans, skriver Nick Fry i bogen.

Det er kun offentlig kendt, at Michael Schumacher i de seneste år har boet i familiens villa i Schweiz, hvor han får behandling døgnet rundt.

I de seneste dage er det dog piblet ud - ikke via familien - med historier om, at tyskeren skulle være blevet indlagt ved den kardiologiske afdeling på Hospital Georges-Pompidou i Paris.

Her skulle han have fået stamcellebehandling og være ved bevidsthed.

Nick Fry skriver i sin bog: 'Jeg tror, at uanset om det er godt eller dårligt nyt - og sandsynligvis dårligt nyt - vil det være vigtigt at fortælle, hvordan han har det, fordi folk kan føle empati med ham, når han ikke er alene.'

Han skriver videre: 'Han har fået en skade, mens han stod på ski, hvilket desværre sker for almindelige mennesker hvert år. Deres familie får det ofte bedre, hvis de ved, at andre er i samme båd.'

Nick Fry skriver også i 'Survive. Drive. Win', at han er sikker på, at den terapi og de teknikker, der er blevet brugt i behandlingen af Michael Schumacher potentielt set kan hjælpe andre. Og omvendt

'Det kunne være nyttigt for hans familie at dele, hvordan de har klaret udfordringerne.'

Michael Schumachers tidligere manager, Willi Weber, har tidligere fremsat en lignende kritik af beslutningen om at lukke ned for al information om racerkørerens tilstand.

»Jeg mener, at det er vældig uheldigt, at Michaels fans ikke får noget at vide om hans tilstand. Hvorfor fortæller ingen sandheden?« har han tidligere spurgt.

Her kan du læse om en sjælden udmelding fra Corinna Schumacher.