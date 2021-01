»Dette bliver mit sidste opslag på Instagram, Twitter og Facebook,« skriver Pamela Anderson i et opslag på de sociale medier.

Nu vil hun være fri.

Fri fra tidsspilde og kontrol, skriver hun i opslaget, hvor hun også deler et billede af sig selv.

»Jeg har aldrig interesseret mig for sociale medier, og nu, hvor jeg er faldet på plads i et liv, der inspirerer mig, hvor jeg læser og nyder naturen, er jeg fri.«

»Tak for kærligheden til jer alle,« skriver hun.

Den 53-årige model og skuespiller forklarer videre, at hun håber, at andre vil gå i hendes fodspor og sige farvel til de sociale medier, som hun betragter som tidsspilde.

»Det er dét, de (folkene bag tjenesterne, red.) vil have jer til, og de bruger det til at tjene penge og kontrollere jeres hjerner,« skriver hun afsluttende.

Hun har desuden prydet opslaget med 10 forskellige hashtags, som omhandler alt fra 'frihed' til 'menneskelige forbindelser'.

Afskedssalut til trods er 'Baywatch'-stjernens profiler stadig at finde på de sociale medier, og det udnytter hendes mange følgere til at rose hende for beslutningen::

»Jeg er glad for at høre, at du har fundet fred og er glad. Vi elsker dig! Jeg vil savne dig her,« skriver en bruger eksempel på Instagram. En anden tilføjer:

»Jeg er så glad for, at du er lykkelig og fri.«

Pamela Andersen har trods farvel i skrivende stund 1,2 millioner følgere på Instagram samt en million følgere på Twitter.