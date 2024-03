Der er sagt og skrevet meget om det billede, det britiske kongehus udgav af prinsesse Kate og hendes tre børn – et billede, der siden blev trukket tilbage, fordi det er manipuleret.

Nu blander topfotografen Pete Souza sig også.

Han var Barack Obamas fotograf i de otte år, hvor han sad i Det Hvide Hus, og han tog blandt andet det ikoniske billede af præsidenten, der giver hånd til en badekåbe-klædt prins George.

Fotografens indspark i debatten – som sker på Instagram – handler ikke så meget om det konkrete billede af prinsesse Kate og børnene, som det gør om måden, det omtales på.

Sådan så det ud, da præsident Barack Obama i 2016 mødte prins George, prins William og prinsesse Kate. Foto: Pete Souza/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da præsident Barack Obama i 2016 mødte prins George, prins William og prinsesse Kate. Foto: Pete Souza/EPA/Ritzau Scanpix

»Den digitale fil (af billedet af præsident Barack Obama og prins George, red.) blev 'behandlet' med Photoshop, et softwareprogram fra Adobe, som stort set alle professionelle fotografer bruger. Men mit fotografi blev bestemt ikke 'redigeret' eller 'ændret' i indhold,« skriver han.

Han fortæller, at de fleste nyhedsmedier tillader, at et nyhedsfotografi justeres ved at justere farvebalancen, samt skygger og højlys.

»Hvad der ikke er acceptabelt, er at fjerne, tilføje eller ændre elementer i fotografiet. Det ville være at ændre indholdet.«

Derfor bryder han sig heller ikke om, når nyhedsmedier beskriver prinsesse Kates billede som 'photoshoppet.'

»Så lad os for god ordens skyld kalde falske fotos for det, de er: 'falske' eller 'ændrede' og holde op med at bruge ordet 'photoshoppet',« skriver han videre.

Billedet, som det britiske kongehus siden måtte trække tilbage, blev delt på mors dag.

Her kunne prinsesse Kate – som har været sygemeldt i flere måneder – ses med armene om sine børn. Der var lige ét problem. Problemet var redigeret – endda af Kate selv, indrømmede hun senere, efter flere medier havde trukket det tilbage.

Billedet af Kate var angiveligt taget fra en flere år gammel Vogue-forside, og flere mener at kunne bevise, at hun slet ikke optrådte på det originale billede med børnene.

