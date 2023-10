»Det sjove er, at jeg allerede har fået fire bookinger, så nu er jeg ved at tisse i bukserne.«

Sådan fortæller den kendte iværksætter og tidligere 'Løvens Hule'-løve, Jacob Risgaard, til B.T., efter han atter har sat gang i et nyt eventyr.

Denne gang er han vendt delvist tilbage til en branche, han kender særdeles godt. For udover at bruge sin tid på livsværket Coolshop, vil han fremover også genoplive sin gamle flamme – i form af sit tidligere hverv som dj.

'Da jeg blev smidt ud af folkeskolen, blev jeg ansat som lokal radio vært. Så alle mine teenage år rejste jeg rundt med mit eget lille mobile diskotek, spillede på Cafe Klodshans og Diskotek Esperansa hver weekend. Men det her er en bucket-list ting, som samtidig passer til vores fond,' lyder det fra den nordjyske rigmand i en sms.

Jacob Risgaard har allerede tidligere på sommeren flirtet lidt med at være dj, da han blandt andet gav den gas på scenen under Aalborg Karneval.

Og nu hvor han er stoppet i DR-programmet 'Løvens Hule' har han fået tid til at genoptage dj-karrieren noget mere.

Det er dog ikke for at forøge formuen, at Risgaard stiller sig bag mixerpulten. Alle indtægterne fra hans opgaver som dj vil nemlig gå til hans Cool Unite-fond, som han er formand for, og som har til formål at støtte syge og udsatte børn.

»Nu vil jeg jo ikke sammenligne det med opsendelsen af Falcon-raketten, men det har potentialet til at blive en interessant rejse, for at sige det mildt,« siger Jacob Risgaard med et glimt i øjet i en pressemeddelelse.

'Da jeg blev smidt ud af folkeskolen, blev jeg ansat som lokal radio vært', fortæller Jacob Risgaard. Foto: Risgaard/ CoolUnite Vis mere 'Da jeg blev smidt ud af folkeskolen, blev jeg ansat som lokal radio vært', fortæller Jacob Risgaard. Foto: Risgaard/ CoolUnite

Det er noget tid siden, at Risgaard ernærede sig rigtigt som dj. Dengang var Safri Duo og Aqua blandt topnavnene

Men det afskrækker ikke den 46-årige Frederikshavner, der er klar til tage 'publikum med på en nostalgisk rejse tilbage til 80erne og 90erne, krydret med nutidens hits'.

»Det er en genre vi kalder 'gammel nok til at vide bedre, ung nok til ikke at bekymre sig',« lyder det fra Risgaard.

Risgaard får samtidig hjælp til sit nye eventyr af en af branchens gode kendinge, nemlig manageren Nicolaj Bundesen, der også er manager for blandt andre Rasmus Seebach.

»Jacob har altid haft et godt øje for investeringer. Vi er spændte på, om han kan vende plader lige så godt, som han vender et årsregnskab. Uanset hvad er det en god investering i børnenes fremtid, og det er vi stolte af at være en del af,« lyder det fra Bundesen i pressemeddelelsen.

Foruden at være dj og tv-løve er Jacob Risgaard også kendt for at være iværksætteren, der har skabt forretningen Cool Shop.

Virksomheden fik i det seneste regnskab for 2021/ 2022 et overskud på knap 84 millioner kroner.

I april 2021 købte Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, 25 procent af virksomheden.

Kort efter investeringen blev egenkapitalen i Jacob Risgaards private holdingselskab øget fra 35 millioner kroner til knap 136 millioner kroner.