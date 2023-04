Lyt til artiklen

Eva Mendes og hendes mand, Ryan Gosling, er et af Hollywoods mest private par. Det er kun sjældent, at de to ses sammen offentligt. Nu løfter Mendes sløret for hvorfor.

I et opslag på Instagram fejrer den 49-årige skuespiller tiåret for parrets første fælles film ‘The Place Beyond the Pines’ og skriver, at magien, som man i filmen fornemmer mellem de to, absolut ikke kun var skuespil.

Den var derimod ‘ægte':

»Vi mødtes ikke på settet. Magien begyndte længe før, men her er lidt af den fanget på kamera,« skriver Eva Mendes til et klip fra filmen.

Da parret i 2012 stod på den røde løber til netop premieren på 'The Place Beyond the Pines', blev der taget et af de meget få officielle billeder af de to sammen.

En af Eva Mendes’ følgere på Instagram efterlyser flere af den slags optrædener, hvor de to står side om side:

»Jeg håber virkelig, at 'Barbie' (Ryan Goslings kommende film, red.) kommer gennem prisuddelings-sæsonen, alene fordi jeg håber, at se dig sammen med Ryan. Jeg ved, at jeg er egoistisk, og at det sandsynligvis forbliver en drøm, men jeg holder aldrig op med at drømme om det,« skriver følgeren.

En kommentar som Eva Mendes føler sig kaldet til at svare på:

Den eneste gang Eva Mendes og Ryan Gosling sammen har stået på en rød løber var ved premieren på filmen 'The Place Beyond the Pines' fra 2012. Her er de fanget sammen med Bradley Cooper.

»Tusind tak for en dejlig kommentar. Men vi gør ikke den slags ting sammen. Ligesom de billeder, jeg nu har postet, er jeg kun komfortabel med at poste dem, fordi de allerede er derude,« skriver hun og tilføjer:

»Vi har kun stået på den røde løber sammen én gang, og det var, da vi promoverede den her film.«

Da en anden følger spørger hvorfor, skuespilleren ikke er komfortabel med at blive set sammen med sin kendte ægtemand, svarer hun:

»Jeg er ‘ikke komfortabel’ med at eksponere vores meget private liv, som vi værdsætter. Men jeg vil gerne lave en ny film sammen med ham…,« uddyber hun.

Eva Mendes og 42-årige Ryan Gosling har været sammen i ti år og er forældre til døtrene Esmaralda på otte år og Amada på seks.