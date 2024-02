Den amerikanske komiker og skuespiller Amy Schumer har haft travlt med at promovere sæson to af serien 'Life & Beth'.

Men det er ikke så meget serien, folk har fokuseret på.

Det er i stedet hendes ansigt, der har virket oppustet. Og selvom det langt fra kun var søde kommentarer, hun fik om sit 'nye' udseende, kom der noget godt ud af det.

Hun gik nemlig til lægen for at få undersøgt sit helbred, og her blev hun diagnosticeret med sygdommen 'Cushings-syndrom'.

Den fortæller hun i den tidligere CNN-vært Jessica Yellins nyhedsbrev.

»Da jeg fandt ud af, at jeg har den slags Cushings, der bare går over af sig selv, og at jeg er rask, var det den bedst tænkelige nyhed. Det har været et par skøre uger for mig og min familie. Ud over frygten for mit helbred har jeg også været nødt til at stå foran kameraet og lade internettet komme med deres mening. Men gudskelov for det. For det var sådan, jeg indså, at der var noget galt,« fortæller hun.

Ifølge Sundhed.dk er Cushings-syndrom en tilstand, som ses, når kroppen udsættes for store mængder af binyrebarkhormon.

Den kan blandt andet give symptomer som nedsat muskelstyrke, 'måneansigt', hvor ansigtet puster sig op, og uren hud med tendens til hudblødninger og infektioner.

Amy Schumer fortæller , at syndromet er fremkaldt af steroidindsprøjtninger i høje doser.