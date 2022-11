Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er hun nogensinde nervøs op til en kamp?

Det spørgsmål blev Jesper Jensen stillet efter det danske kvindehåndboldlandshold havde været i aktion mod Serbien.

For efter kampen dedikerede landstræneren en stor del af æren i sejren til holdlederen, Christina Roslyng, som havde gjort et stort stykke mentalt arbejde med spillerne efter nederlaget til værtslandet Slovenien i åbningskampen ved EM.

»Jeg ved sgu ikke om hun er nervøs, men så skjuler hun det i hvert fald godt,« lød Jesper Jensens svar.

Christina Roslyng arbejder meget med landsholdsspillernes mentale sundhed. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christina Roslyng arbejder meget med landsholdsspillernes mentale sundhed. Foto: Liselotte Sabroe

Men Christina Roslyng fortæller, at hun aldrig selv er nervøs op til en kamp – til gengæld kan hun godt være spændt.

Dette er i total modsætning til, da Roslyng selv var aktiv som spiller. Her oplevede hun ofte nervøsitet.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, er forskellen, at det ikke er mig, der skal stå inde på banen. Så jeg er meget, meget rolig. Jeg kan godt tænke over, om jeg kan løse min opgave tilfredsstillende, men jeg er ikke nervøs. Jeg er meget bevidst om, hvornår jeg er nervøs, for det har jeg prøvet sindssygt mange gange.«

Og at Roslyng nu ikke længere træder ind i hallen som spiller, men som holdleder, passer hende ganske godt.

Roslyng var ofte selv nervøs, da hun var professionel håndboldspiller. Foto: Ernst Van Norde Vis mere Roslyng var ofte selv nervøs, da hun var professionel håndboldspiller. Foto: Ernst Van Norde

»Jeg trives så fint i, at det er sådan, det er. Hvis du spørger direkte til, om jeg har samme fornemmelse, som da jeg selv skulle spille, er svaret: 'overhovedet ikke',« siger hun og fortsætter:

»Det er helt vildt rart. Jeg håber da også, at noget af min ro måske kan smitte lidt af på de andre til kampene, for jeg er meget rolig. Jeg tror også, at det er en fordel, at jeg kan sidde ude på bænken og være rolig – også at jeg ikke bliver så følelsesstyret. Jeg er relativt objektiv, når jeg sidder derude.«