Vil du køre rundt i en Porsche Taycan, Nissan Leaf eller en Tesla Model 3?

Så er det en god idé at læse med her.

For med titlen som elbilsejer kan der komme en ekstra udgift. Simpelthen fordi dækkene hurtigere bliver slidt.

Det viser en landsdækkende rundspørge hos centerledere i dæk- og autoservicekæden Euromaster.

»Selv en familievenlig elbil er en tung bil i sammenligning med for eksempel en benzinbil. Samtidig er hovedparten af alle elbiler markant hurtigere end den bil, som de fleste kommer fra,« lyder det fra Michael Guldbæk Larsen, der til dagligt arbejder som centerleder hos Euromaster i Aalborg i en pressemeddelelse:

»Og de to ting tilsammen kan have stor betydning for, hvor hurtigt man risikerer at skulle udskifte sine dæk.«

De mest slidstærke sommerdæk på markedet klarer i dag op mod 40-45.000 kilometer, inden de er slidt ned til lovens mindstegrænse på 1,6 millimeter.

En markant hurtigere nedslidning af dækkene kan derfor udgøre en ekstraudgift på flere tusind kroner årligt.

»Mit gæt er, at mange ikke rigtig tænker over, at de kører mere friskt til i deres nye elbil, både når de sætter i gang og i sving. Men den høje vægt og forholdsvis heftige acceleration slider bare dækkene mere, og det er folk nok ikke helt klar over,« fortæller han ydermere.