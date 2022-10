Lyt til artiklen

Kampen mellem Leeds og Arsenal blev afbrudt.

Strømmen gik på dele af stadion, og det betød, at VAR-systemet og dommernes kommunikation var nede.

»Det er for vildt,« lød det fra en tydeligt irriteret Poul Hansen, der kommenterer kampen for Viaplay. Han ønskede tydeligvis, at de skulle fortsætte spillet uden de moderne hjælpemidler, som efterhånden har været en del af topfodbolden de sidste mange år.

»At VAR overtrumfer fodbold...,« lød det fra den tidligere fodboltræner, der ikke behøvede at sætningen færdig for at give sin mening til kende om de farceagtige scener.

Holdene nåede at spille 23 sekunder, før spillet på Elland Road blev afbrudt.

Spillerne og trænerne gik i omklædningsrummene, mens de og publikum ventede i spænding på, hvordan det skulle fortsætte.

Tilskuerne svinede i mellemtiden VAR til.

Spillerne kom tilbage og varmede op, og 15.40 kom kampen i gang igen. Med et indkast fra Leeds.