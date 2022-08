Lyt til artiklen

Brentford-fans, Kasper Hjulmand og danske fodboldfans må væbne sig med tålmodighed.

I hvert fald, hvis de er optagede af at få Mikkel Damsgaard at se i aktion i Premier League for første gang.

Det danske stjerneskud, som i starten af august lavede et spændende klubskifte fra Sampdoria til Brentford, er nemlig blevet vraget til Premier League-klubbens kamp mod Fulham lørdag.

Og det skyldes ikke en skade, at Damsgaard modsat i sidste weekends 4-0-nedslagtning af Manchester United ikke er med i Thomas Franks Brentford-trup. Det forsikrer den danske succestræner.

»Jeg er fuldt ud klar over, at Damsgaard er en spiller, der har ambitioner om at spiller, men han er den type spiller, som vi skal sikre os kommer til at være god i det lange løb. Ikke fordi, han ikke kan præstere på den korte bane, men han skal køres ind på holdet korrekt,« siger Frank til Brentfords hjemmeside.

Den danske træner understreger, at det er vigtigt, at særligt med nye spillere skal være forsigtige i forhold til at finde den rette trænings- og kampbalance, så de ikke løber ind i skader.

Den 22-årige dansker kæmper for at finde tilbage til topformen frem mod VM efter et svært år i Sampdoria præget af skader og sygdom.

Næste mulighed for at få Mikkel Damsgaard at se i Brentford-trøjen er den 27. august mod Everton på hjemmebane i London.