Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er godt nok ikke sluttet pænt mellem Brian Priske og Royal Antwerp.

Den tidligere danske landsholdsspiller og mestertræner med FC Midtjylland har ikke i sinde at lade sin nu tidligere klub slippe så let efter det hårde brud i slutningen af maj.

Således skriver belgiske Het Nieuwsblad, at danskeren tager klubben med i retten, hvor han mener, at de skylder ham hele 500.000 euro, hvilket svarer til 3,7 millioner kroner.

De tal stammer fra en manglende fratrædelsesgodtgørelse, pengepræmie for hans sidste kamp mod Royal Union SG og hans løn for maj, fortæller mediet.

»Det her er en uheldig slutning på min tid i Antwerp,« siger Priske til mediet.

»Jeg vil gerne understrege, at jeg har nydt min tid i klubben. Det er et godt hold med gode fans. Jeg håber derfor, at vi kan løse det her hurtigt, så begge parter kan komme videre.«

Priske er hurtigt videre i sit trænerliv, hvor han nu er tiltrådt i Sparta Prag.

Men den del volder problemer, for den belgiske klub mener, at dialogen mellem Priskes lejr og den tjekkiske klub begyndte før end tilladt. Derfor stilelr de sig på bagbenene i forhold til at give Priske penge med.

Ifølge mediet skyldes den tidlige kontakt, at Royal Antwerp tidligt havde givet udtryk for, at Priske var færdig i klubben - og at Priskes bagland havde forsøgt at etablere en dialog om at komme videre.

Ingen i klubben har ønsket at udtale sig til artiklen, der udkom natten til onsdag.

Med hjælp fra advokatfirmaet Van Landuyt & Partners prøver Priske nu at få dem ud af busken og betale deres påståede udestående.