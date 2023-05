Andreas Bruus løber stærkt. Rigtig stærkt.

I sidste sæson blev han målt til at være den hurtigste i Superligaen, og nu har han overgået alt og alle i Ligue 1 – også lynhurtige Kylian Mbappé.

Den franske verdensstjerne blev 28 runder inde i den franske række målt af Ligue 1 til at være den hurtigste med en topfart på 36 km/t., men allerede i runden efter, 29., var der mere fart over danske Andreas Bruus.

I kampen mod Auxerre styrtede den tidligere Brøndby-spiller af sted med 36,47 km/t., altså hurtigere end nogen andre i Ligue 1.

Mbappé og Bruus i duel. Foto: FRANCOIS NASCIMBENI Vis mere Mbappé og Bruus i duel. Foto: FRANCOIS NASCIMBENI

»En af de fysiske trænere i klubben gjorde mig opmærksom på den måling, og det er da en optur at høre min topfart – og en sjov sammenligning, for alle ved, hvor hurtig Mbappé er – i øvrigt en helt fantastisk spiller,« siger Troyes-spilleren Andreas Bruus og uddyber:

»Jeg ved jo godt, at jeg har en god topfart, men det er fedt at få bekræftet, at man kan følge med mange af de allerhurtigste i en topliga som Ligue 1. Jeg skal hele tiden arbejde på at blive endnu bedre til at udnytte det i kampene.«

Interviewet med Andreas Bruus kommer netop på bagkant af weekendens møde med Paris Saint-Germain og Kylian Mbappé, og der fik man for alvor røgen bag de to eksprestog at se.

»Resultatet (sejr på 3-1 til PSG, red.) af kampen var dårligt for os, og det er jo det eneste virkelig vigtige, men omvendt var det da fedt at spille mod PSG, der selvfølgelig altid vil være favoritter mod os,« lyder det fra Andreas Bruus, inden han fortsætter:

»På forhånd havde jeg faktisk tænkt: Hvor langsom vil jeg egentlig føle mig i en direkte løbeduel over for Mbappé? For han er jo bare noget af det absolut hurtigste i fodbold. Og så kommer duellen pludselig. Mbappé får bolden omkring midten, og dér jeg er faktisk lidt bagefter ham. Han sætter i fart, og jeg prøver bare at følge efter ham. Men heldigvis lykkes det at indhente ham og afværge en potentiel friløber, så lige det lille øjeblik i kampen var jeg godt tilfreds med, selv om det jo ikke betød så meget for kampens resultat.«

»Der er nogle rigtig store hold hernede og nogle af verdens bedste spillere, som det er super interessant at måle sig med, og det var jo derfor, at Frankrig var en drømmedestination for mig,« siger Andreas Bruus.

Wingbacken har i sin første sæson – bortset fra en skade, der holdt ham ude i syv kampe – været ret så fast mand hos Troyes med 23 optrædener, hvoraf langt de fleste har været fra start.

Mens spilletiden har været som ønsket, er resultaterne udeblevet, og Troyes ligger med fire runder tilbage til nedrykning.

»Det har været en hård sæson i Ligue 1 for hele holdet med skuffende resultater, og for mig personligt har det været irriterende med et par mindre skadespauser, der har givet et par afbræk, men jeg har generelt spillet rigtigt meget og lært meget,« siger Andreas Bruus og slutter:

»Jeg kan godt mærke, at det er en top-5-liga i verden med kampe på langt højere niveau end i Superligaen, så jeg skal bygge nogle ting på hele tiden, men jeg synes også, jeg har udviklet mig.«

Troyes og Andreas Bruus møder søndag Rennes i en kamp, der skal vindes, hvis håbet om overlevelse ikke skal slukkes … alt for hurtigt.