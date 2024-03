Man skulle tro, at han selv havde haft en finger med i spillet, men Simon Kvamm anede intet.

Det skete 14 minutter og 30 sekunder inde i fredagens 'X Factor'-program.

I introduktionsvideoen for gruppen Selmani kom dommeren – og mentoren – med brunsviger til sin duo.

Og i nogle få sekunder spillede det, der lød som noget tilfældigt valgt musik som underlægning.

Men utroligt nok er det ikke første gang, at lige præcis denne musikbid spiller i et program, hvor Simon Kvamm er med.

Sidst det skete var i 2007, da han sammen med Rune Tolsgaard og Esben Pretzmann lavede programmet 'Angora By Night' på DR.

I satireprogrammet var der et band, der hed 'Heksens Pissemand', som spillede noget … alternativ musik.

Og det var her, i sangen 'Ansigt', at det præcis samme stykke musik kunne høres i introen.

»Jeg kan ikke lige genkalde mig, at det lige præcis er 'Heksens Pissemand', men godt hørt. Kudos til B.T.s, jeg ved ikke, om jeg vil sige musikredaktion, men satireredaktion måske.«

Men hvordan er det så sket, at den præcis samme lydbid, med så mange års mellemrum, har fundet vej til to vidt forskellige programmer på to forskellige kanaler, hvis ikke Simon Kvamm selv har været inde over? Det kommer han med et bud på her.

»Jeg forestiller mig, at der er et sammenfald mellem det, der blev kogt op i den underlige kælder, som 'Heksens Pissemand' spillede musik i, og så den Balkanmusik 'X Factor'-redaktionen har sat på det indslag. Som jeg i øvrigt også synes var lidt til den voldsomme side, og det synes brødrene også.«

Du kan høre, hvordan introen til 'Ansigt' lyder herunder, mens du kan høre lydbiden fra 'X Factor' i interviewet øverst i denne artikel.