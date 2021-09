Skal opvasketabletten i kammeret i lågen, eller kan man bare smide den i bunden af opvaskemaskinen?

Det er et spørgsmål, der kan få det ellers notorisk tavse ægtepar Daniel Kreutzfeldt Rasmussen og Samantha Bengtsen til at hæve stemmerne i torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik'.

Her har den 28-årige landmand og den et år ældre fysioterapeut haft hans familie til middag. Stemningen er god, men da der skal ryddes af bordet, opstår problemerne.

Daniel Kreutzfeldt Rasmussen hiver nemlig en opvasketablet frem fra køkkenskuffen og smider den nonchalant ned i bunden af maskinen, inden han lukker lågen.

Der bliver knap sagt 'Godmorgen' dagen efter opvasketabs-skænderiet. Foto: Snowman Productions

»Det var sådan en vasketabs med sådan noget plastik på. Og så smed jeg den bare ind i maskinen, og så bliver den jo opløst,« siger landmanden, der tvivler på, at den selvopløselige plastik kan opløses, hvis den lægges i kammeret på indersiden af lågen.

Samantha Bengtsen mener til gengæld, at der er en årsag til, at dette kammer er der, og at tabletten opløses for hurtigt, hvis den smides ind i selve maskinen.

»Prøv nu bare at se. Det skal nok blive rent,« siger Daniel Kreutzfeldt Rasmussen irriteret og lukker så definitivt ned for samtalen, at parret stadig ikke er på talefod dagen derpå.

Hos BSH Hvidevarer A/S kan de ikke løse Daniel Kreutzfeldt Rasmussen og Samantha Bengtsens ægteskabelige problemer. Men de kan i det mindste afgøre, hvem der har ret.

Hvor ville du lægge dine opvasketabs?

Og det har Samantha, fortæller Mette Ertel, der er Brand Communication Manager i firmaet, der er leverandør af blandt andet opvaskemaskiner fra Bosch, Siemens og Neff.

»I vores opvaskemaskiner lander vasketabletten i et rum forrest på den øvre kurv, når den bliver frigivet fra kammeret i lågen. Her bliver tabletten opløst ved hjælp af vandet fra spulearmen i løbet af opvasken,« skriver hun i en mail til B.T.

Opvaskemaskinen ved selv, hvornår den skal åbne den lille låge, så opvasketabletten dumper ned i maskinen på det rigtige tidspunkt. Det er især hensigtsmæssigt, hvis man bruger en opvasketablet, der indeholder salt og afspænding. Dette skal nemlig først opløses senere i vaskeprocessen for at virke, lyder det fra BSH Hvidevarer A/S.

»Samme kontrol har man ikke ved at lægge tabletten i bunden af maskinen.«

Samantha Bengtsen og Daniel Kreutzfeldt Rasmussen. Foto: Snowman Productions

Hvis Daniel Kreutzfeldt Rasmussen til gengæld bruger de helt klassiske opvasketabs uden dikkedarer, kan han i princippet godt smide dem i bestikkurven eller bunden af maskinen, oplyser vaskemiddelproducenten Neophos.

Så skal han bare huske at sikre sig, at maskinen ikke er indstillet til at forvaske. For ellers går opvaskemidlet altså til spilde.

Og her er vi igen tilbage til den lille låge, der åbner af sig selv.

»Der er jo en grund til, at der er sådan en dims til det, ikke?« siger Samantha Bengtsen i 'Gift ved første blik'. Og det har hun ganske ret i.

Der er dårlig stemning dagen derpå. Foto: Snowman Productions

Ved Samantha Bengtsens metode vil maskinen nemlig holde opvaskemidlet tilbage, mens de værste madrester skylles af under forvasken. Herefter frigives tabletten, så servicen kan få den helt grundige hygiejniske vask.

Lægger man derimod opvasketabletten i bunden af maskinen, vil den allerede blive opløst under forvasken og blive lukket ud sammen med det beskidte vand, således at der ikke er mere sæbe tilbage, når den egentlige vask sættes i gang.

Så selvom servicen kan se ren ud, når opvaskemaskinen er færdig med at køre, er det ikke nødvendigvis tilfældet.

Men som Daniel Kreutzfeldt Rasmussen siger i 'Gift ved første blik':

»Ellers tænder man for den igen.«

Hvilke dagligdagsproblemer Daniel og Samantha ellers tumler med i 'Gift ved første blik' afsløres de kommende torsdage på DR1.